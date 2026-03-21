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जयपुर में चल रही थी शिव महा पुराण कथा, AI कैमरों से पकड़े बदमाशों की गैंग के 20 सदस्य

जयपुर में शिव महा पुराण कथा के दौरान  पुलिस ने AI कैमरों की मदद गैंग के कुल 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनमें 17 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं, जो भीड़ में घुसकर लोगों के पर्स, मोबाइल और चेन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले थे. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Mar 21, 2026, 07:49 PM IST | Updated:Mar 21, 2026, 07:49 PM IST

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जयपुर में चल रही थी शिव महा पुराण कथा, AI कैमरों से पकड़े बदमाशों की गैंग के 20 सदस्य

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में शिव महा पुराण कथा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ बड़ी वारदात होने वाली थी लेकिन जयपुर पुलिस के AI कैमरों की मदद से पुलिस ने पहले ही गिरोह को दबोच लिया. लगभग 50 हजार की भीड़ से पुलिस ने संदिग्ध चेहरों को ट्रैक किया और उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता मिली. ये सभी भीड़-भाड़ के बीच चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी करने वाले थे.

DCP साउथ राजर्षि राज के नेतृत्व में जयपुर पुलिस ने AI कैमरों का इस्तेमाल किया. AI कैमरों की मदद से संदिग्ध महिला चोर और अन्य चोरों को पुलिस ने पकड़ा. शिप्रा पथ में शिव महा पुराण कथा चल रही है. कथा को सुनने के लिए हर दिन 50 हजार श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है. इसी भीड़ में महिला और अन्य चोर सक्रिय थे.

कुल 20 सदस्यों को किया गिरफ्तार

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मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग की वारदात करने वाले थे लेकिन वारदात होने से पहले ही पुलिस ने इस गैंग को पकड़ लिया. लगभग 20 संदिग्ध महिला और अन्य चोरों को पकड़ने में पुलिस टीम को सफलता मिली है. पुलिस ने इस गैंग के कुल 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनमें 17 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं. ये सभी भीड़ में घुसकर लोगों के पर्स, मोबाइल और चेन चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने वाले थे.

इस बार पुलिस ने पहली बार कथा स्थल पर 5 एआई कैमरे लगाए थे. ये कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक पर काम करते हैं. कंट्रोल रूम में बैठी टीम ने इन कैमरों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों को पहचानकर आरोपियों तक पहुंच बनाई. AI कैमरा एक तरह से हाईटेक कैमरा होता है इसमें चेहरा एक दम साफ दिखाई देता है और कितनी भीड़ कार्यक्रम में आई है, ये भी इस कैमरे में पता चल जाता है.

संदिग्ध चेहरों को देख पुलिस ने पहचान

संदिग्ध चेहरों को देखकर पुलिस ने पहचाना और पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया. पॉकेटमारी और अन्य अपराधों पर नजर रखने के लिए सीएसटी और विभिन्न जिलों की डीएसटी टीमों को भी लगाया गया है. पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

जयपुर में यह धार्मिक कार्यक्रम 20 मार्च से 26 मार्च 2026 तक आयोजित किया जा रहा है. इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे.
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