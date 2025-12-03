Zee Rajasthan
Jaipur News: रिहायशी कॉलोनी में 740 वाणिज्यिक सिलेंडर पकड़े, बड़ा हादसा टला

Jaipur News: ऑपरेशन प्रवर्तन-सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर' के तहत जिला प्रशासन ने सांगानेर के श्रीराम की नांगल व सुखदेवपुरा नटाणीवाला में छापेमारी कर अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 03, 2025, 01:52 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 01:52 PM IST

Jaipur News: रिहायशी कॉलोनी में 740 वाणिज्यिक सिलेंडर पकड़े, बड़ा हादसा टला

Jaipur News: ‘ऑपरेशन प्रवर्तन-सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर’ के तहत जिला प्रशासन ने सांगानेर के श्रीराम की नांगल और सुखदेवपुरा नटाणीवाला में धावा बोलकर अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया. घनी आबादी के बीच चल रहे इस गोदाम में 740 वाणिज्यिक LPG सिलेंडर बिना किसी सुरक्षा मानक के भरे मिले. एक छोटी-सी चिंगारी भी पूरे मोहल्ले को राख कर सकती थी.

चारे के अंदर छिपाई थीं भट्टियां, नकारा गाड़ी में भरे सिलेंडर

DSO प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण की टीम ने मौके पर छापा मारा तो हैरान रह गई. चारे की बोरी के नीचे 5 गैस भट्टियां, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, ट्रांसफर पाइप, रेगुलेटर, सील-कैप सब बरामद हुए. एक नकारा वाहन और बिना नंबर प्लेट वाली पिकअप में भी दर्जनों सिलेंडर भरे मिले.

तीन गिरफ्तार, दो गैस एजेंसियों पर शिकंजा

मौके से तीन लोग गिरफ्तार किए गए. पूछताछ में अनिका गैस एजेंसी (मुहाना) और ब्रिलियंट गैस एजेंसी (बगरू) का नाम सामने आया. दोनों एजेंसियों के खिलाफ अलग-अलग जांच दल गठित कर 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है. अवैध रसीद बुक और एक मोबाइल भी जब्त हुआ है.

जिला कलक्टर की सख्ती, बड़ा हादसा टला

जिलाकलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर चल रहे अभियान में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक सिलेंडर रिहायशी इलाके में रखना जानलेवा था. समय रहते कार्रवाई से भयानक विस्फोट और जनहानि का खतरा टल गया.

जांच पूरी होने के बाद संबंधित एजेंसियों के लाइसेंस रद्द करने सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जयपुर जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी अवैध गैस रिफिलिंग या भंडारण दिखे तो तुरंत सूचना दें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

