Jaipur Viral Video: जयपुर में जर्मन महिला पर हमला, गाली-गलौच की घर पर पत्थर फेंके, वीडियो वायरल

Jaipur Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जयपुर में एक जर्मन महिला और उसके भारतीय पति पर उनकी भारतीय महिला पड़ोसियों तथा उनके पतियों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया दिखाया गया है.

घर में घुसने का प्रयास

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हमलावरों ने महिला के घर में घुसने का प्रयास किया, उनका फोन छीन लिया और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिटाने की कोशिश की. इसके अलावा, गाली-गलौज करते हुए पत्थर फेंके गए. हालांकि, जी राजस्थान ने इसकी पुष्टि नहीं की है. वायरल वीडियो ने एक बार फिर सामुदायिक विवादों और विदेशी नागरिकों की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है.

नस्लवाद का रूप

वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हजारों व्यूज बटोरे हैं, जहां लोग विदेशी महिलाओं की सुरक्षा और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर चर्चा कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे नस्लवाद का रूप बताया, जबकि कुछ ने सोसाइटी नियमों का हवाला दिया. जर्मन दूतावास ने भी मामले पर नजर रखी थी.

खबर अपडेट की जा रही है

