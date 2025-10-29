Jaipur News: श्यालावास जेल में 400 से अधिक बंदियों ने बनाया भारत का विशाल नक्शा

Jaipur News: राष्ट्रीय एकता दिवस और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को दौसा स्थित प्रदेश की एकमात्र विशिष्ट केंद्रीय कारागार श्यालावास में बंदियों ने एक ऐसा आयोजन किया, जिसने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया.

जेल परिसर के खुले मैदान में 400 से अधिक बंदियों ने मिलकर भारत का एक विशाल नक्शा तैयार किया. इसके बाद सभी बंदियों ने नक्शे में व्यवस्थित रूप से बैठकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया.

आकर्षण का केंद्र प्रतीकात्मक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि इस अनूठे प्रदर्शन का सबसे बड़ा आकर्षण नक्शे के ठीक केंद्र में स्थापित सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा थी, जो उनकी प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रतीकात्मक रूप थी. इस प्रस्तुति के माध्यम से बंदियों ने लौह पुरुष को एक अनोखी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी.

गूंजे देशभक्ति के नारे

आयोजन के दौरान बंदियों ने पूरे जोश के साथ हाथों में तिरंगा थाम देशभक्ति के नारे लगाए. पूरा परिसर भारत माता की जय, वंदे मातरम्, राष्ट्रीय एकता ज़िंदाबाद और हम सब एक हैं जैसे नारों से गूंज उठा.

बंदी संदीप गुप्ता ने बंदी विकास शर्मा, महेश, नितिन, दिनेश, राजेश मूर्तिकार, रामप्रसाद, प्रवीण सैनी और अन्य के सहयोग से इस विशाल नक्शे को तैयार किया.

कार्यक्रम का समापन सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने देश के प्रति उनकी निष्ठा और एकता की भावना को मजबूती से प्रदर्शित किया. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सरदार पटेल के जीवन-संदेश, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारा को बंदियों के जीवन में जीवंत करना था.

