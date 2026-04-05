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Jaipur SI Exam 2026: SI भर्ती के लिए फॉर्म लाखों ने भरे, पहुंचे आधे, आखिर क्या है वजह?

Jaipur SI Exam 2026: जयपुर में पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देखने वाले हजारों अभ्यर्थियों के लिए आज बड़ा दिन रहा. राजस्थान लोक सेवा आयोग की उप-निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन तो लाखों अभ्यर्थियों ने किया लेकिन परीक्षा देने आधे ही पहुंचे. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 05, 2026, 05:31 PM IST | Updated:Apr 05, 2026, 05:31 PM IST

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Jaipur SI Exam 2026: SI भर्ती के लिए फॉर्म लाखों ने भरे, पहुंचे आधे, आखिर क्या है वजह?

Jaipur SI Exam 2026: पुलिस की वर्दी पहनने का सपना लेकर हजारों युवाओं ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की उप-निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन तो किया लेकिन परीक्षा केंद्रों पर उपस्थिति उम्मीद से कम रहना कई सवाल खड़े कर रहा है. क्या साल 2021 में हुए पेपर लीक का असर अब भी अभ्यर्थियों के मनोबल पर है?

पहले दिन 199 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई आयोजित
जयपुर में पहले दिन 199 परीक्षा केंद्रों पर दो पारियों में परीक्षा आयोजित हुई. पहली पारी में 74 हजार 855 में से केवल 41 हजार 915 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 32 हजार 940 अनुपस्थित रहे यानी उपस्थिति 55.99 फीसदी रही. दूसरी पारी में यह आंकड़ा और गिर गया यानी की 74 हजार 855 में से 41 हजार 543 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 33 हजार 312 अनुपस्थित रहे, जिससे उपस्थिति 55.50 फीसदी पर सिमट गई. पिछले अनुभवों को देखते हुए इस बार प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया.

पेपर लीक के चलते रद्द करनी पड़ी थी एसआई भर्ती-2021 परीक्षा
एसआई भर्ती-2021 इसी भर्ती परीक्षा को पेपर लीक के चलते रद्द करना पड़ा था, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को निराशा झेलनी पड़ी थी. उसी घटना का असर इस बार भी देखने को मिल रहा है. कई अभ्यर्थी अब भी सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा नहीं जता पा रहे हैं. हालांकि प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. आईजी एसओजी अजयपाल लांबा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और प्रशासनिक टीम ने खुद मॉनिटरिंग की. 71 उड़नदस्ते और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

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ड्रेस कोड बना अभ्यर्थियों के लिए चुनौती
इस बार चर्चा सिर्फ आंकड़ों की नहीं रही बल्कि नो लेट एंट्री नियम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. एंट्री टाइम खत्म होते ही सभी केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए. कई अभ्यर्थी गेट बंद होने के बाद पहुंचे और ट्रैफिक जाम या सेंटर नहीं मिलने की दलील देते रहे. प्रशासन ने साफ कर दिया नियम से कोई समझौता नहीं होगा. नतीजा कई अभ्यर्थियों को बाहर से ही लौटना पड़ा. ड्रेस कोड भी अभ्यर्थियों के लिए चुनौती बन गया. जूते-मोजे और फुल स्लीव शर्ट पहनकर आने वालों को केंद्र के बाहर ही रोक दिया गया.

महिला परीक्षार्थियों के लिए रहे ये नियम
महिला परीक्षार्थियों को लाख और कांच की पतली चूड़ियों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के आभूषण पहनकर परीक्षा केन्द्र पर आने की अनुमति नहीं दी गई. घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल और मफलर जैसे वस्त्र या सामग्री पहनकर या साथ लाकर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी गई. ऐसी वस्तुओं को बाहर ही खुलवाकर रखवा गया. केवल एडमिट कार्ड, मूल आईडी और लेटेस्ट फोटो के साथ ही एंट्री दी गई.

इतना ही नहीं परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश की अनुमति थी. पहली पारी खत्म होने के बाद भी सख्ती कम नहीं हुई. अधिकतर अभ्यर्थी दोबारा चेकिंग से बचने के लिए केंद्र से बाहर नहीं निकले, जो बाहर गए, उन्हें दोबारा एंट्री से पहले कड़ी जांच से गुजरना पड़ा.

दोषी के खिलाफ होगी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि परीक्षा में किसी भी तरह की नकल या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई होगी. दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति कुर्क करने तक का प्रावधान है.

बहरहाल, जयपुर में दोनों पारियों में कम उपस्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि अभ्यर्थियों के मन में अब भी आशंकाएं बनी हुई हैं. सवाल यही है क्या 2021 की घटना ने युवाओं का भरोसा कमजोर कर दिया है, या फिर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सख्त नियमों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया?

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