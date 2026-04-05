राजस्थान में आज से शुरू होगी SI-प्लाटून कमांडर परीक्षा! 7.70 लाख अभ्यर्थियों पर कड़ी नजर, सेंटर पर पहुंचने से पहले पढ़ें नियम

Jaipur SI Exam 2026: जयपुर में 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली उप निरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. दो दिन तक चार पारियों में होने वाली इस परीक्षा में कुल 1 लाख 49 हजार 716 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे. इसके लिए शहर भर में 199 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है. साथ ही, किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि पर नजर रखने के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम को सक्रिय किया गया है, जो पूरे परीक्षा आयोजन की मॉनिटरिंग करेगा.

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट मोड पर रहेंगे

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प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर दिन 71 उप समन्वयक और 38 उड़नदस्ते तैनात किए हैं. ये टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी. इसके अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट मोड पर रहेंगे ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके. इतने बड़े स्तर पर आयोजित हो रही इस भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रशासन का फोकस साफ-सुथरी और पारदर्शी परीक्षा कराने पर है, ताकि योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित हो सके.

कितने बजे शुरू होगी

जानकारी के अनुसार, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक हिंदी का पेपर और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक जनरल नॉलेज व जनरल साइंस की परीक्षा होगी. राज्य के 26 जिलों और 15 उपखंड मुख्यालयों में बनाए गए 1174 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 7.70 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं.

परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष पुलिसकर्मी मेटल डिटेक्टर के साथ तैनात रहेंगे और अभ्यर्थियों की सघन जांच की जाएगी. ब्लूटूथ जैसे उपकरणों के जरिए नकल पर भी विशेष नजर रखी जाएगी.

ड्रेस कोड के नियम जानिए

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2022 के तहत पेपर लीक, डमी कैंडिडेट या नकल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. वहीं, ड्रेस कोड के तहत पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के कपड़े और चप्पल-स्लीपर पहन सकेंगे जबकि महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी में परीक्षा दे सकेंगी.

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