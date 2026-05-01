/Rajasthan News: सीतापुरा गैस बॉटलिंग प्लांट बना खतरा, हाईकोर्ट ने जताई बड़ी दुर्घटना की आशंका, अधिकारियों को लगाई फटकार

Sitapura Gas Bottling Plant Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित IOCL (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के गैस बॉटलिंग प्लांट को लेकर गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि प्लांट के बाहर सिलेंडरों से भरे ट्रकों का जमावड़ा किसी बड़ी अनहोनी को न्यौता दे रहा है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने इस मामले में आईओसीएल के उच्चाधिकारियों की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणी की है.

कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना

सुनवाई के दौरान अदालत ने प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रकों की पार्किंग को लेकर आईओसीएल को आड़े हाथों लिया. अदालत ने कहा कि बॉटलिंग प्लांट को शिफ्ट करने में देरी आईओसीएल के उच्चाधिकारियों की लापरवाही और इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाती है. एक्टिंग सीजे ने स्वयं के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि जयपुर से जोधपुर जाते समय देखा जा सकता है कि मोखमपुरा के पास पूरी सर्विस लेन में प्लांट के वाहन अवैध रूप से खड़े रहते हैं. सिलेंडरों से भरे इन ट्रकों के कारण कभी भी भीषण अग्निकांड जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.

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मोखमपुरा ऑयल डिपो के पास निर्माण पर रोक के निर्देश

अदालत ने केवल शिफ्टिंग ही नहीं, बल्कि नए ऑयल डिपो के आसपास बढ़ रही आबादी पर भी कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने आईओसीएल को निर्देश दिए हैं कि वह मोहनपुरा (फागी) स्थित ऑयल डिपो के पास हो रहे अवैध निर्माणों को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए. केंद्र सरकार के एएसजी भरत व्यास ने भी स्वीकार किया कि मोखमपुरा प्लांट के समीप हो रहे निर्माण कार्य सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जोखिम भरे हैं.

2009 के अग्निकांड का सबक

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सुरक्षा कारणों से ही 2009 के भीषण अग्निकांड के बाद ऑयल डिपो को सीतापुरा से हटाकर फागी के मोहनपुरा में शिफ्ट किया गया था. साल 2011 में सरकार की जांच कमेटी ने यह माना था कि बॉटलिंग प्लांट को भी आबादी क्षेत्र (सीतापुरा) से हटाकर शहर से बाहर भेजना अनिवार्य है.वर्तमान में फागी प्लांट के पास भी एक बड़ा विश्वविद्यालय और रिहायशी कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, जिससे भविष्य में फिर वही खतरा पैदा हो सकता है जो पहले सीतापुरा में था.