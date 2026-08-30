/नीट में फिर सिस्टम फेल, सर्वर डाउन के कारण जयपुर के 2 सेंटर पर नहीं हुआ एग्जाम

Jaipur News: एक बार फिर से नीट की परीक्षा सवालों के घेरे में है. जयपुर में नीट PG परीक्षा के दौरान सेंटर पर सर्वर डाउन हो गया, जिस कारण स्टूडेंट्स क्यूशन पेपर सॉल्व नहीं कर पाए. नतीजा ये रहा है कि पेपर खत्म होने से पहले ही स्टूडेंट्स ने सेंटर पर हंगामा शुरू कर दिया. जयपुर के दो सेंटर पर सर्वर डाउन होने के बाद नीट परीक्षा सवालों में है.

नीट की परीक्षा में सिस्टम फेल?

देश में आयोजित होने वाली कई बड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद अब NEET PG परीक्षा में भी लापरवाही का मामला सामने आया है. जयपुर के सीतापुरा के दो परीक्षा केंद्र पर NEET PG एग्जाम के दौरान सर्वर में अचानक गड़बड़ी आ गई, जिसके बाद अभ्यर्थियों में परीक्षा में दिक्कत का सामना करना पड़ा. ज़ी मीडिया ग्राउंड जीरों पर पहुंचा तो परीक्षा खत्म होने से पहले ही अभ्यर्थियों ने एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलकर परीक्षा कराने वाली एजेंसी के खिलाफ जमकर हंगामा किया.

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नीट परीक्षा केंद्र पर नारेबाजी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा. सेंटर पर परीक्षा ना होने से नाराज अभ्यर्थियों जमकर नारेबाजी की और परीक्षा रद्द करने की मांगी की. इसके साथ ही सर्वर डाउन और परीक्षा संचालन को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए.

5 सितंबर को दोबारा परीक्षा होगी

मामला बढ़ता देख नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने जयपुर के दो सेंटर पर परीक्षा को रद्द कर दिया है. NBEMS की ओर से नोटिस जारी करके परीक्षा की नई तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है. अब इस सेंटर के अभ्यर्थियों की 5 सितंबर को दोबारा परीक्षा होगी. यह परीक्षा दोपहर 3 बजे से आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही NBEMS ने परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को हुई परेशानी पर खेद भी जताया है. जयपुर के दो सेंटर पर परीक्षा प्रभावित हुई.

सीतापुरा के ION Digital Zone के TC नंबर 41682 और 41683 पर परीक्षा पूरी नहीं हो पाई. परीक्षा समन्वयक एडीएम नरेंद्र वर्मा का कहना है कि सेंटर पर आंतरिक पॉवर फेलियर के चलते परीक्षा प्रभावित हुई. परीक्षा एजेंसी TCS की ओर से तकनीकी समस्या बताई गई. परीक्षा केंद्र की जानकारी बाद में अलग से जारी होगी. प्रभावित अभ्यर्थियों को संशोधित एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. जयपुर के इन सेंटर पर करीब 2400 अभ्यर्थी प्रभावित हुए.

कई बार आई सर्वर डाउन

अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए कि नीट पीजी की परीक्षा के दौरान एक घंट में तीन से चार बार सर्वर में दिक्कत का सामना करना पड़ा. बार-बार गड़बड़ी होने के बाद कई छात्रों को तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ. किसी ने बोला कि मुश्किल से दस सवालों के जवाब दे पाए, जिसमें बार बार सर्वर डाउन हुआ.

ऐसी स्थिति में छात्र केंद्र से बाहर आ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे.ऐसे में कई छात्रों ने परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग की. इन दोनों सेंटर पर परीक्षा रद्द करने के बाद भी अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि देश के सभी सेंटर पर परीक्षा फिर से होनी चाहिए ना कि इसी सेंटर पर.

देशभर में हुई नीट की परीक्षा

बता दें कि एनबीईएमएस के अनुसार, 30 अगस्त को देशभर में 2,73,096 पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए 1111 केंद्रों पर नीट -पीजी 2026 परीक्षा आयोजित की गई. इनमें से 2,65,980 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए और लगभग 2,63,535 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हुई. एनबीईएमएस ने कहा है कि जयपुर के आईओएन डिजिटल जोन आईडीजी सीतापुर के टीसी नंबर 41682 और 41683 पर केंद्र में आंतरिक तकनीकी समस्या के कारण सर्वर डाउन होने से परीक्षा पूरी नहीं हो सकी, लेकिन जयपुर में सर्वर डाउन के बाद नीट की परीक्षा फिर से सवालों में है.

