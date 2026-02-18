जयपुर के SKIT कॉलेज को RDX धमाके की धमकी, 11:45 तक ब्लास्ट करने का किया दावा

Jaipur Bomb Threat News: राजधानी जयपुर के जगतपुरा स्थित SKIT कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. धमकी भरा ईमेल मिलने के तुरंत बाद कॉलेज प्रशासन ने एहतियातन परिसर को खाली करा लिया. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं.

कॉलेज के अंदर व्यापक सर्च अभियान चलाया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां हर कक्षा, लैब और अन्य हिस्सों की गहन जांच कर रही हैं. हालांकि खबर लिखे जाने तक परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है.

मिली जानकारी के अनुसार, थ्रेट मेल में लिखा गया है कि 11:45 बजे तक आरडीएक्स से धमाका होगा. मेल में यह भी आपत्तिजनक बात लिखी गई कि केवल मुस्लिम छात्रों को ही बाहर निकाला जाए. इस संदेश को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बिना भेदभाव सभी छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला.

फिलहाल पुलिस साइबर टीम ईमेल की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि धमकी किसने और कहां से भेजी. एहतियात के तौर पर कॉलेज परिसर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. स्थिति पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है.

खबर अपडेट की जा रही है…

