Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर एक मरीज के पेट से घड़ी, कीलें, नट-बोल्ट, रुद्राक्ष की माला और राधा-कृष्ण का लॉकेट बाहर निकाले. 
 

Published: Oct 13, 2025, 04:23 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 05:03 PM IST

Jaipur News: मरीज के फूड पाइप में फंसी घड़ी, बड़ी आंत में नट-बोल्ट और लोहे के टुकड़े

Jaipur News: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों ने ऐसा कारनामा किया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. यहां डॉक्टरों ने एक मानसिक रूप से बीमार युवक के पेट से घड़ी, नट-बोल्ट, रुद्राक्ष की माला और राधा-कृष्ण का लॉकेट समेत कई चीजें निकाल लीं, वो भी बिना बड़े ऑपरेशन के, दूरबीन पद्धति से.

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की जनरल सर्जरी यूनिट में डॉक्टरों की एक टीम ने ऐसा सर्जिकल कमाल किया, जो मेडिकल साइंस की मिसाल बन गया. मरीज मानसिक रूप से बीमार था और पिछले कई दिनों से उसने नट-बोल्ट, लोहे के टुकड़े और यहां तक कि अपनी रिस्ट वॉच भी निगल ली थी, जब घड़ी फूड पाइप में फंस गई तो उसे आपात स्थिति में एसएमएस अस्पताल लाया गया.

मरीज मानसिक रूप से अस्थिर था. पहले हमने एंडोस्कोपी से वॉच निकालने की कोशिश की, लेकिन दो बार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली तब हमने VATS यानी वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी करने का निर्णय लिया.

इस पद्धति में मरीज के शरीर पर सिर्फ तीन से चार छोटे छेद किए गए. उन छेदों से दूरबीन और कैमरा डाला गया, जिससे डॉक्टरों ने अंदर का पूरा दृश्य स्क्रीन पर देखा. कैमरे से पता चला कि मरीज की फूड नली में घड़ी फंसी थी, जबकि बड़ी आंत में नट-बोल्ट और लोहे के टुकड़े थे. करीब तीन घंटे चली इस सर्जरी में हमने बहुत सावधानी से हर एक मेटल पीस को निकाला। मरीज अब पूरी तरह सुरक्षित है.

इस सर्जरी में डॉ. शालू गुप्ता के साथ डॉ. प्रवीण जोशी, डॉ. फारुख खान, डॉ. देवेंद्र सैनी, डॉ. नवेंदु अग्रवाल सहित पूरी सर्जरी टीम शामिल रही. वहीं एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. कंचन, डॉ. सुनील चौहान, डॉ. इंतु और डॉ. प्रतिमा ने अहम भूमिका निभाई. यह सर्जरी न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण थी बल्कि मरीज की जान बचाने वाली साबित हुई. हमारी टीम को इस कार्य पर गर्व है.

डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामले 'पिका सिंड्रोम' नामक मानसिक विकार से जुड़े होते हैं, जिसमें व्यक्ति गैर-खाने योग्य वस्तुएं निगल लेता है इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को लेकर परिवार और समाज दोनों को जागरूक रहने की जरूरत है.

डॉक्टरों के अनुसार, मरीज की स्थिति अब स्थिर है और उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है.
जयपुर के एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों ने फिर साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता के बल पर किसी भी असंभव लगने वाले केस को भी संभव बनाया जा सकता है. जयपुर का ये मामला न केवल एक मेडिकल सफलता की कहानी है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि मानसिक रोगों की अनदेखी कभी नहीं करनी चाहिए. समय पर इलाज और जागरूकता ही ऐसे मामलों से बचने का उपाय है.

