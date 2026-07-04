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बारिश में GBS जैसी गंभीर बीमारी का भी खतरा! SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने दी जरूरी सलाह

राजस्थान में मानसून की शुरुआत के साथ गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार इस मौसम में खांसी, जुकाम, वायरल, पेट के संक्रमण, उल्टी और लूज मोशन के मामले बढ़ जाते हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byPreeti tanwar
Published: Jul 04, 2026, 08:16 PM|Updated: Jul 04, 2026, 08:16 PM
बारिश में GBS जैसी गंभीर बीमारी का भी खतरा! SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने दी जरूरी सलाह
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में मानसून की शुरुआत हो चुकी है. बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन इसके साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगता है. मौसम में बदलाव, बढ़ती नमी, दूषित पानी और मच्छरों का प्रकोप स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है.

एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि अभी से सावधानी बरतना जरूरी है, ताकि मानसून के दौरान होने वाली बीमारियों से बचा जा सके. आखिर किन बीमारियों का खतरा रहता है और क्या बरतनी चाहिए सावधानियां?

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खांसी, जुकाम और वायरल
बारिश शुरू होते ही सबसे पहले मौसमी संक्रमण सामने आने लगते हैं. एसएमएस अस्पताल के फिजिशियन डॉ. अभिषेक अग्रवाल बताते हैं कि वातावरण में नमी बढ़ने से खांसी, जुकाम और वायरल संक्रमण के मरीज बढ़ने लगते हैं. मौसम बदलने के कारण लोग खान-पान में भी लापरवाही कर बैठते हैं, जिससे पेट के संक्रमण, उल्टी, लूज मोशन और फूड इंफेक्शन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं.

डॉक्टरों के मुताबिक, बारिश के साथ ही डेंगू और मलेरिया तुरंत नहीं आते, लेकिन दो से तीन सप्ताह बाद जब जगह-जगह पानी जमा हो जाता है, तब मच्छरों का प्रजनन बढ़ता है और डेंगू, मलेरिया समेत अन्य मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है इसलिए अभी से घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देना सबसे जरूरी है.

क्या है गिलियन-बारे सिंड्रोम बीमारी?
न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. बी.एल. कुमावत का कहना है कि बारिश का मौसम सीधे दिमाग को प्रभावित नहीं करता, लेकिन संक्रमण के कारण कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इनमें गिलियन-बारे सिंड्रोम (GBS) जैसी बीमारी भी शामिल है, जिसकी शुरुआत सामान्य बुखार, उल्टी या लूज मोशन जैसे लक्षणों से हो सकती है और कुछ दिनों बाद हाथ-पैरों में कमजोरी आने लगती है. वहीं, गर्मी और उमस के कारण होने वाला डिहाइड्रेशन लकवे के मरीजों की परेशानी भी बढ़ा सकता है. ऐसे मरीजों को पर्याप्त पानी पीना और समय पर इलाज लेना जरूरी है.

बारिश में भीगने से बचें
डॉक्टरों की सलाह है कि बारिश में भीगने से बचें, पहले से अस्थमा या अन्य गंभीर बीमारी है तो अतिरिक्त सावधानी रखें. हमेशा साफ और ताजा भोजन करें, बाहर का खुला खाना खाने से बचें, हाथों की सफाई रखें, मच्छरों से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. यदि बुखार, उल्टी, लूज मोशन, लगातार खांसी और हाथ-पैरों में कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें तो घरेलू इलाज में समय गंवाने की बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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