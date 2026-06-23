Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर के SMS अस्पताल का रिकॉर्ड, एक ही दिन में 8 घुटने और 3 हिप रिप्लेसमेंट

जयपुर के SMS अस्पताल का रिकॉर्ड, एक ही दिन में 8 घुटने और 3 हिप रिप्लेसमेंट

Jaipur News: जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग ने एक ही दिन में 11 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 8 टोटल नी रिप्लेसमेंट और 3 टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी शामिल हैं। सभी मरीजों की स्थिति ऑपरेशन के बाद स्थिर है.

Edited bySneha AggarwalReported byNeha Sharma
Published: Jun 23, 2026, 06:48 PM|Updated: Jun 23, 2026, 06:48 PM
जयपुर के SMS अस्पताल का रिकॉर्ड, एक ही दिन में 8 घुटने और 3 हिप रिप्लेसमेंट
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के सबसे बड़े जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की. एक ही दिन में 11 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की हैं, जिसमें 8 मरीजों के घुटनों (टोटल नी रिप्लेसमेंट) और 3 मरीजों के हिप (टोटल हिप रिप्लेसमेंट) की.

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, सभी मरीजों का ऑपरेशन सफल रहा और सबको छुट्टी दे दी गई. ये सभी सर्जरी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निशुल्क की गई. विभाग का उद्देश्य मरीजों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और दीर्घकालिक उपचार उपलब्ध कराना है.

यूनिट हेड डॉ. पंकज जैन के निर्देशन में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर इन जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. सर्जरी मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 3 बजे तक लगातार चलती रही.

ये डॉक्टर रहे शामिल

इस दौरान यूनिट के सभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहे. सर्जरी टीम में डॉ. राजकुमार हर्षवाल, डॉ. अमित जैन, डॉ. हीरा लाल धवन, डॉ. मुकेश असवाल और डॉ. बृजेश सांखला शामिल रहे. वहीं, एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. श्रीफल मीणा, डॉ. ममता खंडेलवाल और डॉ. बी.सी. जैन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सभी मरीज आते थे ओपीडी में

डॉ. पंकज जैन ने बताया कि सभी मरीज अलग-अलग समय पर ओपीडी में परामर्श के लिए आए थे, उनकी आवश्यक जांच और चिकित्सकीय मूल्यांकन के बाद एक साथ सर्जरी करने का फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि सभी 11 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जोधपुर में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद हाई अलर्ट, प्रमुख शासन सचिव ने संभाला मोर्चा

ट्रेंडिंग न्यूज़

सवाई माधोपुर के अग्निवीर रामवीर गुर्जर का शानदार स्वागत, 4KM लंबा जुलूस निकला

झुंझुनूं में वॉलीबॉल खेलकर लौट रहे युवक पर चाकू से हमला, मची अफरा-तफरी

कौन है अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला 'लॉजिक बाबा'? तस्करी के मामले में गया पकड़ा

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में भारी पड़ सकते हैं अगले 3 घंटे

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

बाड़मेर में नर्सिंगकर्मियों का अनोखा आंदोलन, सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना स्थल पर हुआ यज्ञ

अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC? भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, तैयार होगा नया कानून

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट में महा गिरावट, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, अगले 3 घंटे रहेंगे खतरनाक बदलाव

एक साल में राजस्थान को 12 ट्रेनों की सौगात, नई ट्रेनें 100 फीसदी फुल !

बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप

डीडवाना में प्रसूता और गर्भस्थ शिशु की मौत मामले में अपडेट, प्रशासन-परिजनों में बनी सहमति

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट ने काटा उधम, आज इस बंपर भाव में मिलेगा सोना-चांदी

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

RVUNL भर्ती अपडेट, ग्रुप-I इलेक्ट्रीशियन-लाइनमैन रिजल्ट जारी, 2000 युवाओं का इंतजार खत्म

राजस्थान रोडवेज बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण सभा में घुसे BJP के 2 बड़े विधायक, आयोजक रह गए हैरान!

राजस्थान में 23 जून को इन जिलों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Churu: जीण माता मंदिर के पास पड़ा था किसान का शव, गले पर मिला कपड़ा और निशान

'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

दिल्ली में शेखावाटी की किस्मत बदलने वाली महाबैठक, यमुना जल समझौते पर आ सकता है बड़ा फैसला

राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

करौली में भागवत भंडारे में नकली तेल का शक! 100 टिन पर हंगामा, जांच में जुटा खाद्य विभाग

जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

पाकिस्तान बुलाने की थी तैयारी, बबीता के मोबाइल से मिले संदिग्ध चैट और नंबर, जैश नेटवर्क से जुड़े मिले सबूत

'गधे-घोड़े, भैंस और बकरी जैसे बिकते हैं, वैसे MLA-MP बिक रहे हैं' - अशोक गहलोत

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

Kotputli: भीषण सड़क हादसे में चाचा-भतीजी की मौत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, पुलिस से हाथापाई और एम्बुलेंस में तोड़फोड़

TAGS:
Jaipur news
rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जोधपुर में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद हाई अलर्ट, प्रमुख शासन सचिव ने संभाला मोर्चा
Jodhpur News
2
rajasthan politics
3
Bikaner News
4
Jaipur News
5
Khatu Shyamji