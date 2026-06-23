/जयपुर के SMS अस्पताल का रिकॉर्ड, एक ही दिन में 8 घुटने और 3 हिप रिप्लेसमेंट

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Jaipur News: राजस्थान के सबसे बड़े जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की. एक ही दिन में 11 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की हैं, जिसमें 8 मरीजों के घुटनों (टोटल नी रिप्लेसमेंट) और 3 मरीजों के हिप (टोटल हिप रिप्लेसमेंट) की.
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
वहीं, सभी मरीजों का ऑपरेशन सफल रहा और सबको छुट्टी दे दी गई. ये सभी सर्जरी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निशुल्क की गई. विभाग का उद्देश्य मरीजों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और दीर्घकालिक उपचार उपलब्ध कराना है.
यूनिट हेड डॉ. पंकज जैन के निर्देशन में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर इन जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. सर्जरी मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 3 बजे तक लगातार चलती रही.
ये डॉक्टर रहे शामिल
इस दौरान यूनिट के सभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहे. सर्जरी टीम में डॉ. राजकुमार हर्षवाल, डॉ. अमित जैन, डॉ. हीरा लाल धवन, डॉ. मुकेश असवाल और डॉ. बृजेश सांखला शामिल रहे. वहीं, एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. श्रीफल मीणा, डॉ. ममता खंडेलवाल और डॉ. बी.सी. जैन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
सभी मरीज आते थे ओपीडी में
डॉ. पंकज जैन ने बताया कि सभी मरीज अलग-अलग समय पर ओपीडी में परामर्श के लिए आए थे, उनकी आवश्यक जांच और चिकित्सकीय मूल्यांकन के बाद एक साथ सर्जरी करने का फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि सभी 11 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहे.
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