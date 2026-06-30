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SMS से रिटायरमेंट के 30 दिन बाद भी डॉ. साहब का दरबार कायम! ताले में बंद हैं मरीजों की फाइलें

जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है. आरोप है कि पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. धनंजय अग्रवाल के रिटायरमेंट के 30 दिन बाद भी उनका चैंबर बंद पड़ा है और दरवाजे पर अब भी उनकी नेम प्लेट लगी हुई है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byPreeti tanwar
Published: Jun 30, 2026, 05:41 PM|Updated: Jun 30, 2026, 05:41 PM
SMS से रिटायरमेंट के 30 दिन बाद भी डॉ. साहब का दरबार कायम! ताले में बंद हैं मरीजों की फाइलें
Image Credit: SMS मेडिकल कॉलेजSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMS मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक से सामने आया मामला एक बार फिर अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है.

रिटायरमेंट के 30 दिन बाद भी एक वरिष्ठ डॉक्टर का चैंबर उसी तरह बंद है. दरवाजे पर अब भी उनका नाम लिखा हुआ है और कमरे पर ताला लगा है. मामला पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. धनंजय अग्रवाल के चैंबर से जुड़ा है.

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विभाग का चार्ज जूनियर डॉक्टर को सौंपा गया

सेवा से निवृत्त होने के बाद विभाग का चार्ज जूनियर डॉक्टर को सौंपा गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, चैंबर की चाबी और कई मरीजों से जुड़ी फाइलें उसी कमरे में रह गईं. इसके बाद चार्ज संभालने वाले डॉक्टर के छुट्टी पर जाने से स्थिति और उलझ गई. अब विभाग का कामकाज कार्यवाहक विभागाध्यक्ष के भरोसे चल रहा है.

सबसे बड़ा सवाल मरीजों की उन फाइलों को लेकर है, जो कथित तौर पर इसी बंद कमरे में रखी हैं. खासकर गंभीर मरीजों के इलाज से जुड़े रिकॉर्ड समय पर नहीं मिलने से परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कमरे के अंदर रखी सामग्री की जानकारी नहीं

जब इस मामले में कार्यवाहक विभागाध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें हाल ही में चार्ज मिला है और कमरे के अंदर रखी सामग्री की जानकारी नहीं है. प्रशासनिक अनुमति के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.

इधर रिटायरमेंट के बाद डॉ. अग्रवाल की दोबारा सेवाओं को लेकर भी चर्चा रही. हालांकि सरकार ने उन्हें अजमेर मेडिकल कॉलेज में पुनर्नियुक्ति दी है, लेकिन SMS में आज भी उनका चैंबर, नेम प्लेट और बंद दरवाजा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.

सवाल यह है कि अगर 30 दिन में एक कमरे का ताला नहीं खुल पाया, तो मरीजों की सुविधा और रिकॉर्ड मैनेजमेंट को लेकर जिम्मेदारी किसकी है? नेम प्लेट अब भी लगी है, ताला अब भी बंद है और मरीजों की फाइलों का इंतजार अब भी जारी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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