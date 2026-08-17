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24वीं मंजिल पर हेलीपैड, SMS अस्पताल में 6 घंटे में हो सकेंगे हार्ट-लंग्स ट्रांसप्लांट!

जयपुर के SMS अस्पताल में बन रहा IPD टावर दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है. 24वीं मंजिल पर करीब 2 हजार वर्ग मीटर में अत्याधुनिक हेलीपैड बनाया जा रहा है, जिसे DGCA से डिजाइन अप्रूवल और IIT दिल्ली से प्रूफ चेक मिल चुका है. करीब 3 हजार किलो वजन वाली एयर एंबुलेंस की लैंडिंग-टेकऑफ के हिसाब से तैयार हो रहे इस हेलीपैड से गंभीर मरीजों और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए समय की बचत होगी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Preeti tanwar
Published:Aug 17, 2026, 05:26 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 05:26 PM IST
24वीं मंजिल पर हेलीपैड, SMS अस्पताल में 6 घंटे में हो सकेंगे हार्ट-लंग्स ट्रांसप्लांट!
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज की तस्वीर बदलने वाला IPD टावर अब तेजी से आकार ले रहा है. इसी प्रोजेक्ट को लेकर आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल बैठक हुई. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में IPD टावर के निर्माण, सुविधाओं, हेलीपैड और मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सेवाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई.

बैठक में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी सहित स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे. सबसे बड़ी जानकारी ये है कि मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि IPD टावर का काम दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा.

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इस प्रोजेक्ट की सबसे खास सुविधाओं में 24वीं मंजिल पर बन रहा हेलीपैड शामिल है. करीब 2 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार हो रहे इस हेलीपैड का डिजाइन DGCA से अप्रूव कराया जा चुका है और IIT दिल्ली की ओर से इसका प्रूफ चेक किया गया है. करीब 3 हजार किलो वजन वाली एयर एंबुलेंस के टेकऑफ और लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड तैयार किया जा रहा है.

अब सवाल ये है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसका फायदा कितना बड़ा होगा?
सीनियर यूरोलोजिस्ट डॉ शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. शरीर से निकाले जाने के बाद हर ऑर्गन को सीमित समय तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है. हार्ट और लंग्स के लिए यह समय आमतौर पर करीब 4 से 6 घंटे का होता है, जबकि लीवर के लिए करीब 8 से 12 घंटे और किडनी के लिए 24-36 घंटे का समय मिल सकता है.

हार्ट- 4–6 घंटे
लंग्स- 4–6 घंटे
लीवर- 8–12 घंटे
किडनी- 24–36 घंटे तक
पैंक्रियास - 12–18 घंटे

ऐसे में अगर किसी दूसरे शहर से कोई ऑर्गन एयर एंबुलेंस के जरिए जयपुर पहुंचता है, तो सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है. एयरपोर्ट से अस्पताल तक सड़क मार्ग से आने में लगने वाला समय भी बेहद महत्वपूर्ण होता है. यहीं पर SMS IPD टावर का हेलीपैड बड़ी भूमिका निभा सकता है. अगर एयर एंबुलेंस सीधे अस्पताल की 24वीं मंजिल पर उतरती है, तो एयरपोर्ट से अस्पताल तक सड़क के रास्ते में लगने वाला समय बचाया जा सकेगा यानी ऑर्गन अस्पताल तक जल्दी पहुंचेगा और ट्रांसप्लांट की तैयारी भी तेजी से शुरू हो सकेगी.

हार्ट और लंग्स-टाइम-सेंसिटिव ऑर्गन

खासकर हार्ट और लंग्स जैसे बेहद टाइम-सेंसिटिव ऑर्गन के मामले में कुछ मिनट और घंटे भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं. सिर्फ ऑर्गन ही नहीं, एयर एंबुलेंस से आने वाले गंभीर मरीजों को भी सीधे IPD टावर तक पहुंचाने की तैयारी है. मरीज को हेलीपैड से रैंप के जरिए नीचे की मंजिल तक लाया जाएगा और फिर लिफ्ट के जरिए ICU, OT या वार्ड तक पहुंचाया जाएगा.

IPD टावर में आधुनिक ICU, बेडसाइड डायग्नोसिस सिस्टम और मोबाइल CT स्कैन जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं. लक्ष्य है कि गंभीर मरीज के अस्पताल पहुंचने के शुरुआती करीब 60 मिनट में जरूरी जांच और इलाज तेजी से शुरू किया जा सकें. हेलीपैड पर एविएशन फायर सेफ्टी सिस्टम, डे-लाइट सिस्टम, एविएशन लैंप और ऑटोमेटिक विंड डायरेक्शन सिस्टम जैसी सुविधाएं भी लगाई जाएंगी.

एयर एंबुलेंस से लेकर ICU, OT और ट्रांसप्लांट एक साथ

हेलीपैड के नीचे 23वीं मंजिल पर करीब 7 से 10 हजार लीटर क्षमता का डेडिकेटेड वाटर टैंक भी बनाया जाएगा. यानी आने वाले समय में SMS का IPD टावर एयर एंबुलेंस से लेकर ICU, OT और ट्रांसप्लांट तक एक तेज मेडिकल कॉरिडोर की तरह काम कर सकता है. दिसंबर 2027 तक टावर तैयार करने का लक्ष्य है और इसके बाद जरूरी एविएशन अप्रूवल मिलने पर हेलीपैड को ऑपरेशनल किया जाएगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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