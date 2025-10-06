SMS घटना को लेकर कांग्रेसी नेता राजनीति नहीं करें तो ज्यादा ठीक है, प्रदेश हित में दिल्ली जाते हैं सीएम-राठौड़

Jaipur News: सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रामा सेंटर में आगजनी की घटना के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने नेताओं ने आगजनी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. वहीं, दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं से अपील की है कि यह दुर्घटना दुखद और ह्दयविदारक है. इस मौके पर राजनीति करने के बजाय व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए सुझाव दें.

आगजनी की घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने सवाई मानसिंह ट्रामा सेंटर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया. इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने आगजनी की घटना के लिए सरकार और सिस्टम को कठघरे में खड़ा किया.

कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी और दुर्घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बयान दिया. मदन राठौड़ ने कहा कि घटना सचमुच ह्दय विदारक है. आग शार्ट-सर्किट से लगी अन्य कारणों से यह जांच के बाद पता चलेगी. अधिकारियों से निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो पाए, इसके लिए व्यवस्था को चाकचौबंद किया है. पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है. मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति दें.

राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं. रात को दो बजे सूचना मिलते ही अपताल पहुंचे और इसमें लग गए कि कैसे व्यवसथा ठीक हो सके, कैसे घायलों को इलाज मिले. डॉक्टरों को इलाज के निर्देश दिए, पूरी सरकार लगी है. हम परिजनों को संभालने की कोशिश करेंगे.

राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता इस तरह की घटनाओं पर राजनीति करते हैं. ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करना चाहिए, ऐसी घटनाओं पर सोच समझकर बोलना चाहिए कि कैसे सुधार किया जाए, क्या ठीक किया जा कसता है. इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है यह तो घटना है. सरकार पूरी तरह तत्पर है, परिजनों को संभाल करेंगे, इस पर भी काम करेंगे कि व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो.

ऐसी दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है. भवन गिरने से बच्चों की मौत हुई वो भी दुर्घटना थी, यह भी दुर्घटना है. सीएम दिल्ली जाकर क्या करेंगे, उन लोगों को ऐसी ऐसी बातें सोचनी भी नहीं चाहिए. मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो राजस्थान के हितों के लिए जाते हैं. दिल्ली से राजस्थान के लिए स्वीकृतियां लेकर आते हैं. मुख्यमंत्री सैर सपाटे के लिए नहीं जाते हैं, जैसे कांग्रेस के नेता जाया करते हैं. प्रतिपक्ष नेता जिस तरह बयान दे रहे हैं, अच्छी बात नहीं है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया X पर लिखा. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने की घटना दुःखद है. स्थानीय प्रशासन मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठा रहा है, जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई हैं, मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा के कुशासन में अस्पतालों में दवाई और इलाज नहीं.. मौत बंट रही है. SMS अस्पताल में अग्निकांड सिर्फ हादसा नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही से 8 लोगों की हत्या है.

इतनी बड़ी घटना हो गई कहां है सरकार? कहां हैं स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ?

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हिम्मत बंधाई. यह बेहद अफसोसजनक है कि इन परिजनों में राज्य सरकार द्वारा इनके साथ किए गए व्यवहार के प्रति रोष है क्योंकि सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संवेदनशीलता दिखाते हुए अविलंब परिजनों से बात करते हुए इन्हें संतुष्ट करना चाहिए एवं पीड़ितों को न्याय के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हमारी संवेदनाए मृतकों के परिवार जनों के साथ है. उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए. हादसे में जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हिम्मत बंधाई.

