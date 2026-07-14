/Jaipur News: 83 साल के बुजुर्ग के परिवार ने लिया ऐसा फैसला, दो लोगों को मिली नई जिंदगी

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Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक बार फिर इंसानियत की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली. 83 वर्षीय भोरीलाल मीणा के परिजनों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में अंगदान का निर्णय लिया.
परिवार ने मरीज के सभी अंग दान करने की सहमति दी, लेकिन चिकित्सकीय परीक्षण के बाद केवल दोनों किडनी प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त पाई गईं.
मानवता की मिसाल
किसी अपने को खोने का दर्द शायद कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन उसी दर्द के बीच लिया गया एक फैसला कई जिंदगियों में उम्मीद की नई किरण जगा सकता है. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 83 वर्षीय भोरीलाल मीणा के परिजनों ने अपने प्रियजन के अंगदान का फैसला लेकर मानवता की मिसाल पेश की.
डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि भोरीलाल मीणा के परिवार का यह निर्णय बेहद प्रेरणादायक है. ऐसे फैसले उन मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बनते हैं, जो सालों से अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे होते हैं. उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे अंगदान के महत्व को समझें और इस दिशा में सकारात्मक सोच विकसित करें.
अंगदान को लेकर जागरुक बनें
परिजनों ने कहा कि अपने सदस्य को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर उनके अंगों से किसी और की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता है. उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे अंगदान को लेकर जागरुक बनें और जरूरत पड़ने पर आगे आएं.
एसएमएस अस्पताल लंबे समय से अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. यहां समय-समय पर सफल ऑर्गन रिट्रीवल और ट्रांसप्लांट किए जाते रहे हैं, जिससे कई गंभीर मरीजों को नया जीवन मिला है. डॉक्टरों का कहना है कि अंगदान के प्रति समाज में जागरूकता लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी भी लोगों को इससे जुड़े भ्रम दूर करने की जरूरत है.
जेडी सोटो डॉ. चित्रा ने बताया कि मरीज के परिजनों ने लीवर, फेफड़े, किडनी समेत सभी अंग दान करने की अनुमति दी थी. हालांकि मेडिकल जांच और अंगों की स्थिति का विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन करने के बाद केवल दोनों किडनी ही प्रत्यारोपण योग्य पाई गईं. इसके बाद निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत किडनी रिट्रीवल की प्रक्रिया पूरी की गई.
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