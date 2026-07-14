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Jaipur News: 83 साल के बुजुर्ग के परिवार ने लिया ऐसा फैसला, दो लोगों को मिली नई जिंदगी

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 83 वर्षीय भोरीलाल मीणा के परिजनों ने दुख की घड़ी में अंगदान का फैसला लेकर मानवता की मिसाल पेश की. परिवार ने सभी अंग दान करने की सहमति दी, लेकिन चिकित्सकीय जांच के बाद केवल दोनों किडनी प्रत्यारोपण योग्य पाई गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byPreeti tanwar
Published: Jul 14, 2026, 07:30 PM|Updated: Jul 14, 2026, 07:30 PM
Jaipur News: 83 साल के बुजुर्ग के परिवार ने लिया ऐसा फैसला, दो लोगों को मिली नई जिंदगी
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक बार फिर इंसानियत की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली. 83 वर्षीय भोरीलाल मीणा के परिजनों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में अंगदान का निर्णय लिया.

परिवार ने मरीज के सभी अंग दान करने की सहमति दी, लेकिन चिकित्सकीय परीक्षण के बाद केवल दोनों किडनी प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त पाई गईं.

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मानवता की मिसाल

किसी अपने को खोने का दर्द शायद कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन उसी दर्द के बीच लिया गया एक फैसला कई जिंदगियों में उम्मीद की नई किरण जगा सकता है. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 83 वर्षीय भोरीलाल मीणा के परिजनों ने अपने प्रियजन के अंगदान का फैसला लेकर मानवता की मिसाल पेश की.

डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि भोरीलाल मीणा के परिवार का यह निर्णय बेहद प्रेरणादायक है. ऐसे फैसले उन मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बनते हैं, जो सालों से अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे होते हैं. उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे अंगदान के महत्व को समझें और इस दिशा में सकारात्मक सोच विकसित करें.

अंगदान को लेकर जागरुक बनें

परिजनों ने कहा कि अपने सदस्य को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर उनके अंगों से किसी और की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता है. उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे अंगदान को लेकर जागरुक बनें और जरूरत पड़ने पर आगे आएं.

एसएमएस अस्पताल लंबे समय से अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. यहां समय-समय पर सफल ऑर्गन रिट्रीवल और ट्रांसप्लांट किए जाते रहे हैं, जिससे कई गंभीर मरीजों को नया जीवन मिला है. डॉक्टरों का कहना है कि अंगदान के प्रति समाज में जागरूकता लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी भी लोगों को इससे जुड़े भ्रम दूर करने की जरूरत है.

जेडी सोटो डॉ. चित्रा ने बताया कि मरीज के परिजनों ने लीवर, फेफड़े, किडनी समेत सभी अंग दान करने की अनुमति दी थी. हालांकि मेडिकल जांच और अंगों की स्थिति का विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन करने के बाद केवल दोनों किडनी ही प्रत्यारोपण योग्य पाई गईं. इसके बाद निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत किडनी रिट्रीवल की प्रक्रिया पूरी की गई.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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