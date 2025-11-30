Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

SMS मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले पर एक्शन, 17 छात्र सात दिन के लिए क्लास से सस्पेंड

जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सेकंड ईयर एमबीबीएस के 17 छात्रों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है. ये सभी छात्र मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर किराए पर रहते है और शिकायत करने वाला स्टूडेंट भी बाहर ही रहता है. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 30, 2025, 08:14 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 08:14 PM IST

Trending Photos

आधार कार्ड पर फोटो पसंद नहीं? ये आसान ट्रिक बदल देगी तस्वीर! मिनटों में कराएं अपडेट
8 Photos
aadhar card update

आधार कार्ड पर फोटो पसंद नहीं? ये आसान ट्रिक बदल देगी तस्वीर! मिनटों में कराएं अपडेट

राजस्थान में चलेगी शीतलहर, हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट! पढ़ें शाम का मौसम का हाल
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में चलेगी शीतलहर, हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट! पढ़ें शाम का मौसम का हाल

शाहजहां दरवाजे से देग तक,अजमेर शरीफ उर्स में ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर से आते हैं लोग?
8 Photos
Ajmer Dargah

शाहजहां दरवाजे से देग तक,अजमेर शरीफ उर्स में ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर से आते हैं लोग?

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर, इन इलाकों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Upadte

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर, इन इलाकों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

SMS मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले पर एक्शन, 17 छात्र सात दिन के लिए क्लास से सस्पेंड

Jaipur News: जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गंभीर शिकायत के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए एमबीबीएस सेकंड ईयर के 17 छात्रों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है. कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा की गई प्राथमिक जांच में आरोप सत्य पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई. विशेष बात यह है कि आरोपित छात्र कॉलेज हॉस्टल में नहीं बल्कि कैंपस से बाहर किराए पर रहने वाले स्टूडेंट्स हैं. शिकायत करने वाला जूनियर छात्र भी कॉलेज परिसर के बाहर रहता है.

मामला तब उजागर हुआ जब एक जूनियर छात्र ने नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC), नई दिल्ली के पोर्टल पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सेकंड ईयर के कुछ सीनियर छात्र पिछले कई दिनों से जूनियरों को जबरन बुलाने, नाम पूछने, मुर्गा बनाना, गाने के लिए मजबूर करने और मानसिक प्रताड़ना जैसी हरकतें कर रहे थे. छात्र ने यह भी बताया कि सीनियर छात्रों द्वारा बार-बार बुलाया जाना और अपमानजनक हरकतें करने के लिए मजबूर करना उसके मानसिक तनाव का कारण बन रहा था.

शिकायत मिलने के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन तुरंत हरकत में आया. शनिवार को कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत अध्ययन किया गया. कमेटी ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोप सही हैं और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है. इसके बाद 17 सेकंड ईयर छात्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कमेटी ने छात्रावास वार्डन और संकाय सदस्यों को निर्देश दिए कि रैगिंग की किसी भी गतिविधि पर सख्त निगरानी और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. हालांकि यह घटना कॉलेज परिसर के बाहर हुई, फिर भी कॉलेज प्रशासन ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दखल दिया और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी मेडिकल संस्थान में रैगिंग जैसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वे कैंपस के अंदर हों या बाहर.

निलंबित छात्र अब अगले आदेश तक कॉलेज की कक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे. कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एंटी रैगिंग कानून और NMC दिशानिर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी विचाराधीन है. इस कठोर कदम के बाद कॉलेज में पढ़ने वाले अन्य छात्रों के बीच भी एक सख्त संदेश गया है कि किसी भी तरह की रैगिंग पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news