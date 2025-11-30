SMS मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले पर एक्शन, 17 छात्र सात दिन के लिए क्लास से सस्पेंड

Jaipur News: जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गंभीर शिकायत के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए एमबीबीएस सेकंड ईयर के 17 छात्रों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है. कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा की गई प्राथमिक जांच में आरोप सत्य पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई. विशेष बात यह है कि आरोपित छात्र कॉलेज हॉस्टल में नहीं बल्कि कैंपस से बाहर किराए पर रहने वाले स्टूडेंट्स हैं. शिकायत करने वाला जूनियर छात्र भी कॉलेज परिसर के बाहर रहता है.

मामला तब उजागर हुआ जब एक जूनियर छात्र ने नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC), नई दिल्ली के पोर्टल पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सेकंड ईयर के कुछ सीनियर छात्र पिछले कई दिनों से जूनियरों को जबरन बुलाने, नाम पूछने, मुर्गा बनाना, गाने के लिए मजबूर करने और मानसिक प्रताड़ना जैसी हरकतें कर रहे थे. छात्र ने यह भी बताया कि सीनियर छात्रों द्वारा बार-बार बुलाया जाना और अपमानजनक हरकतें करने के लिए मजबूर करना उसके मानसिक तनाव का कारण बन रहा था.

शिकायत मिलने के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन तुरंत हरकत में आया. शनिवार को कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत अध्ययन किया गया. कमेटी ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोप सही हैं और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है. इसके बाद 17 सेकंड ईयर छात्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया.

कमेटी ने छात्रावास वार्डन और संकाय सदस्यों को निर्देश दिए कि रैगिंग की किसी भी गतिविधि पर सख्त निगरानी और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. हालांकि यह घटना कॉलेज परिसर के बाहर हुई, फिर भी कॉलेज प्रशासन ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दखल दिया और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी मेडिकल संस्थान में रैगिंग जैसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वे कैंपस के अंदर हों या बाहर.

निलंबित छात्र अब अगले आदेश तक कॉलेज की कक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे. कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एंटी रैगिंग कानून और NMC दिशानिर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी विचाराधीन है. इस कठोर कदम के बाद कॉलेज में पढ़ने वाले अन्य छात्रों के बीच भी एक सख्त संदेश गया है कि किसी भी तरह की रैगिंग पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

