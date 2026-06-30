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सफाईकर्मियों के आंदोलन पर पोस्ट करना पड़ा भारी? जयपुर में घर के बाहर फेंका गया कचरा

Jaipur News: जयपुर के सोडाला स्थित मजदूर नगर में सोशल मीडिया पोस्ट के बाद एक निवासी के घर के बाहर कचरा डालने का आरोप लगा है. घटना के बाद पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, जबकि सफाई कर्मचारी नेता ने घटना पर खेद जताया.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: Jun 30, 2026, 01:53 PM|Updated: Jun 30, 2026, 01:53 PM
सफाईकर्मियों के आंदोलन पर पोस्ट करना पड़ा भारी? जयपुर में घर के बाहर फेंका गया कचरा
Image Credit: शहर में कचरा फैलाना सही तरीका नहीं.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजधानी जयपुर के सोडाला थाना क्षेत्र स्थित मजदूर नगर में सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया. एक स्थानीय निवासी ने सफाई कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए विरोध के तरीके पर सवाल उठाए. इसके बाद आरोप है कि देर रात उसके घर के बाहर कचरा डाल दिया गया. घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुआ विवाद

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जानकारी के अनुसार मजदूर नगर निवासी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सफाई कर्मचारियों की मांगें और उनका आंदोलन उचित हो सकता है, लेकिन विरोध जताने के लिए शहर में कचरा फैलाना सही तरीका नहीं है. आरोप है कि इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने चेतावनी दी कि रात के समय उसके घर के बाहर भी कचरा डाला जाएगा.

देर रात घर के बाहर डाला गया कचरा

स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब 10.45 बजे नगर निगम का हूपर वाहन मजदूर नगर तिराहे पर पहुंचा. आरोप है कि वाहन से मीट दुकानों का कचरा और पशु अपशिष्ट सड़क पर डाल दिया गया और इसके बाद वाहन वहां से चला गया.

कचरा फैलने से पूरे क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल गई. इससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसका विरोध भी किया.

पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलने के बाद सोडाला थाना पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी. स्थानीय लोगों के मुताबिक फुटेज में कथित रूप से हूपर वाहन दिखाई देने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. देर रात करीब 1.30 बजे सड़क पर फैला कचरा हटाया गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई.

सफाई कर्मचारी नेता ने जताया खेद

घटना की जानकारी मिलने पर सफाई कर्मचारी नेता नंदकिशोर डंडोरिया भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटना पर खेद व्यक्त किया. स्थानीय लोगों और संबंधित पक्षों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हो गया.

विरोध के तरीके पर उठे सवाल

इस घटना के बाद सफाई व्यवस्था को लेकर चल रहे आंदोलन के साथ साथ विरोध के तरीकों पर भी बहस शुरू हो गई है. एक ओर सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर समर्थन की बात सामने आई, वहीं दूसरी ओर विरोध के नाम पर शहर में कचरा फैलाने और असहमति जताने वाले व्यक्ति को निशाना बनाए जाने के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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