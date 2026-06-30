/सफाईकर्मियों के आंदोलन पर पोस्ट करना पड़ा भारी? जयपुर में घर के बाहर फेंका गया कचरा

Jaipur News: राजधानी जयपुर के सोडाला थाना क्षेत्र स्थित मजदूर नगर में सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया. एक स्थानीय निवासी ने सफाई कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए विरोध के तरीके पर सवाल उठाए. इसके बाद आरोप है कि देर रात उसके घर के बाहर कचरा डाल दिया गया. घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुआ विवाद

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जानकारी के अनुसार मजदूर नगर निवासी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सफाई कर्मचारियों की मांगें और उनका आंदोलन उचित हो सकता है, लेकिन विरोध जताने के लिए शहर में कचरा फैलाना सही तरीका नहीं है. आरोप है कि इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने चेतावनी दी कि रात के समय उसके घर के बाहर भी कचरा डाला जाएगा.

देर रात घर के बाहर डाला गया कचरा

स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब 10.45 बजे नगर निगम का हूपर वाहन मजदूर नगर तिराहे पर पहुंचा. आरोप है कि वाहन से मीट दुकानों का कचरा और पशु अपशिष्ट सड़क पर डाल दिया गया और इसके बाद वाहन वहां से चला गया.

कचरा फैलने से पूरे क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल गई. इससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसका विरोध भी किया.

पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलने के बाद सोडाला थाना पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी. स्थानीय लोगों के मुताबिक फुटेज में कथित रूप से हूपर वाहन दिखाई देने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. देर रात करीब 1.30 बजे सड़क पर फैला कचरा हटाया गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई.

सफाई कर्मचारी नेता ने जताया खेद

घटना की जानकारी मिलने पर सफाई कर्मचारी नेता नंदकिशोर डंडोरिया भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटना पर खेद व्यक्त किया. स्थानीय लोगों और संबंधित पक्षों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हो गया.

विरोध के तरीके पर उठे सवाल

इस घटना के बाद सफाई व्यवस्था को लेकर चल रहे आंदोलन के साथ साथ विरोध के तरीकों पर भी बहस शुरू हो गई है. एक ओर सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर समर्थन की बात सामने आई, वहीं दूसरी ओर विरोध के नाम पर शहर में कचरा फैलाने और असहमति जताने वाले व्यक्ति को निशाना बनाए जाने के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.