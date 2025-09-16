Zee Rajasthan
जयपुर में बेटे ने मां की मुक्के मार कर की हत्या, पत्नी पहले हो चुकी थी अलग

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर जिले के करधनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोमवार सुबह महज गैस सिलेंडर बदलने की बात पर बेटे ने अपनी 51 वर्षीय मां की डंडे और मुक्कों से इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि उनकी मौके पर ही हालत बिगड़ गई. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है. घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

Published: Sep 16, 2025, 10:19 AM IST

जयपुर में बेटे ने मां की मुक्के मार कर की हत्या, पत्नी पहले हो चुकी थी अलग

Jaipur News: राजधानी के करधनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोमवार सुबह महज गैस सिलेंडर बदलने की बात पर बेटे ने अपनी 51 साल की मां की डंडे और मुक्कों से इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि उनकी मौके पर ही हालत बिगड़ गई. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है. घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा के अनुसार, यह घटना शेखावत मार्ग स्थित अरुण विहार की है. मृतका संतोष अपने पति लक्ष्मण सिंह, बेटे नवीन और दो बेटियों के साथ रहती थी. मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खेड़ी कुलवाना गांव निवासी लक्ष्मण सिंह सेना से करीब 10 साल पहले रिटायर हुए थे और उसके बाद परिवार के साथ जयपुर में बस गए थे.

मां-बेटे में हुई कहासुनी
घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे हुई. घर में सिलेंडर खत्म हो जाने पर मां-बेटे में कहासुनी हो गई. गुस्से में आकर नवीन ने अपनी मां पर डंडे और मुक्कों से हमला कर दिया. हमले में संतोष के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और उनके कान से खून बहने लगा. पति और बेटियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन नवीन तब तक मारता रहा जब तक मां बेहोश नहीं हो गईं.

नशे की लत और घरेलू कलह
जांच में सामने आया है कि आरोपी नवीन नशे का आदी है. साल 2020 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन नशे और मारपीट की आदत से परेशान होकर उसकी पत्नी कुछ ही महीनों बाद मायके चली गई. उसने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नवीन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज कराया था. तब से नवीन घर पर ही माता-पिता और बहनों से अलग रह रहा था.

परिजनों का बयान और आगे की कार्रवाई
पोस्टमार्टम के बाद संतोष का शव परिजन हरियाणा ले गए. मृतका के जेठ ओमपाल सिंह ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी है. लक्ष्मण सिंह, जो सेना से रिटायर होने के बाद दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, वर्तमान में छुट्टी पर जयपुर आए हुए थे. फिलहाल आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

