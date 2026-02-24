परिवहन विभाग की सख्ती से भड़के ऑपरेटर्स, 20 हजार निजी बसों का चक्का जाम

Jaipur Bus Strike: राजधानी जयपुर सहित प्रदेशभर में निजी बस ऑपरेटर्स ने मंगलवार देर रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दी. निजी बस संचालक परिवहन विभाग की हालिया कार्रवाईयों के विरोध में सड़कों से बसें हटाकर प्रदर्शन कर रहे हैं. ऑपरेटर्स का कहना है कि लगेज कैरियर, परमिट और ओवरहैंग को लेकर की जा रही सख्त कार्रवाई से उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर्स एसोसिएशन ने राजस्थान के परिवहन विभाग (आरटीओ) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एसोसिएशन का कहना है कि विभाग अपने राजस्व लक्ष्यों (टारगेट) को पूरा करने के लिए नेशनल परमिट वाली टूरिस्ट बसों को जानबूझकर टारगेट कर रहा है.

बसों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड

एसोसिएशन के सचिव भंवरलाल सियाग और सलाहकार मनीष जैन ने बताया कि विभाग छोटी-छोटी तकनीकी कमियों को आधार बनाकर भारी-भरकम चालान काट रहा है और बसों का आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) सस्पेंड कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक महीने में ही 50 बसों पर चालान काटे गए हैं, जबकि लगभग 200 बसें विभिन्न आरटीओ कार्यालयों में पहले से ही सीज की हुई पड़ी हैं.

छोटी-मोटी कमियों पर भारी चालान

एसोसिएशन के अनुसार, यह कार्रवाई टूरिस्ट बस ऑपरेटर्स के व्यवसाय को बुरी तरह प्रभावित कर रही है. छोटी-मोटी कमियों जैसे लगेज कैरियर, ओवरहैंग, परमिट संबंधी मामूली खामियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जिससे ऑपरेटर्स को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है. कई बसें महीनों से सीज पड़ी हैं, जिससे उनका रोजगार और आजीविका पर गहरा असर पड़ रहा है.

एसोसिएशन की मांग

एसोसिएशन ने मांग की है कि परिवहन विभाग ऐसी कार्रवाइयों को तत्काल रोके और बस ऑपरेटर्स के साथ संवाद कर समस्याओं का समाधान निकाले. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी तो हड़ताल और प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा.

बस संचालकों का दावा

बस संचालकों के संगठन ने दावा किया है कि हड़ताल में प्रदेशभर की करीब 20 हजार बसें बंद रखी गई हैं. इसके चलते जयपुर सहित विभिन्न जिलों में बस स्टैंड सूने नजर आए और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. अचानक बस सेवा ठप होने से लाखों यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है. खासतौर पर बाहर से आने-जाने वाले मजदूर, छात्र और रोजाना सफर करने वाले लोग सबसे अधिक परेशान दिखे.

खाटूश्यामजी मंदिर में मेले पर भी पड़ेगा असर!

खाटूश्यामजी मंदिर में चल रहे मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु निजी बसों से पहुंचते हैं. बसें बंद रहने से मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की लाखों श्रद्धालु होली के त्यौहार के चलते दूरदराज से आने जाने वाले लोगों पर भी असर पड़ेगा. निजी बसों की हड़ताल का असर अन्य परिवहन साधनों पर भी दिखाई दे रहा है. ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि बस स्टैंडों पर सवारियां नहीं मिलने से उनकी आमदनी पर भी असर पड़ा है. वहीं दिहाड़ी मजदूरों को काम पर पहुंचने व जैसे तैसे पहुंचने क बाद मजदूरी मिलने में दिक्कत आ रही है, जिससे उनकी मजदूरी प्रभावित हो रही है. आज दोपहर 1 बजे परिवहन आयुक्त के साथ बस ऑपरेटर्स की वार्ता है. दोनों पक्षों के बीच समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है. यात्रियों की नजरें अब इस बैठक पर टिकी हैं कि हड़ताल कब तक जारी रहेगी.

खाटूश्यामजी (सीकर) के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला (21-28 फरवरी 2026) के दौरान खाटूश्याम भक्तों को परेशानी हो रही है. निजी बस ऑपरेटर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल (मंगलवार रात 12 बजे से शुरू) के कारण खाटूश्यामजी से जयपुर रूट पर निजी बसें पूरी तरह बंद हो गई हैं. श्याम भक्तों को अब जयपुर में हीरापुरा स्टैंड तक जाना पड़ रहा है, जबकि वे सिंधी कैंप से बसें चलाने की मांग कर रहे हैं. हड़ताल के चलते मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा प्रभावित हो रही है. राजसमंद/सीकर क्षेत्र में भी निजी बसें ठप हैं, जिससे भक्तों को भारी असुविधा हो रही है. रोडवेज बसें सीमित रूप से चल रही हैं, लेकिन निजी बसों की कमी से मेला यात्रा मुश्किल बनी हुई है.

सरदारशहर में प्राइवेट बस ऑपरेटर की चक्का जाम हड़ताल

सरदारशहर में आज प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की चक्काजाम हड़ताल के चलते परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. रात 12 बजे से कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज कैरिज श्रेणी की प्राइवेट बसों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे शहर के साथ-साथ प्रदेशभर में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हड़ताल के कारण 23 से 28 फरवरी तक की प्राइवेट बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी पूरी तरह बंद कर दी गई है. इससे विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.



प्रतापगढ़ में आज से 130 प्राइवेट बसों के पहिए थमे, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

प्रतापगढ़ में आज सोमवार रात 12 बजे से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की प्रदेशव्यापी हड़ताल का असर साफ नजर आ रहा है. जिला मुख्यालय से संचालित होने वाली करीब 130 प्राइवेट बसों के बंद होने से शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक आवागमन व्यवस्था प्रभावित हो गई है. सुबह बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ तो नजर आई, लेकिन बसें नहीं चलने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.हड़ताल का निर्णय जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय बैठक के बाद लिया गया था. बस ऑपरेटर्स का कहना है कि आरटीओ विभाग द्वारा आरसी सस्पेंड करना, भारी चालान बनाना और धारा 153 के तहत कार्रवाई करना परिवहन व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है. इन्हीं मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है.

बसों के बंद रहने से सबसे ज्यादा परेशानी रोजाना अप-डाउन करने वाले कर्मचारियों, छात्रों, मरीजों और छोटे व्यापारियों को हो रही है. कई यात्री सुबह-सुबह बस स्टैंड पहुंचे, लेकिन बसें बंद होने की सूचना मिलने पर मायूस लौटना पड़ा. कुछ यात्रियों ने निजी टैक्सी और ऑटो का सहारा लिया, जिससे किराए में भी बढ़ोतरी देखी गई. ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने वाले लोगों को खासा संघर्ष करना पड़ा.स्लीपर बस ऑपरेटर्स, टेंपो यूनियन और टैक्सी यूनियन ने भी हड़ताल का समर्थन किया है, जिससे परिवहन व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा है. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में आमजन की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं. फिलहाल यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है.

जोधपुर में बेरोकटोक चलती रहीं निजी बसें

जोधपुर में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन की चक्का जाम हड़ताल पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई. शहर में निजी बसें बेरोकटोक चलती रहीं और हड़ताल का असर लगभग बेअसर नजर आया. शहर के अधिकांश चौराहों पर निजी बसें यात्रियों को चढ़ाती-उतारती दिखीं, वहीं कई बसें माल ढुलाई करती भी नजर आईं. अलग-अलग गली-मोहल्लों से भी सवारियां बिठाकर बसें अपने गंतव्य तक जाती रहीं. सिटी बस, टैक्सी और अन्य छोटे-बड़े रूट की बस सेवाएं भी सामान्य रूप से संचालित होती रहीं. केवल एसोसिएशन से जुड़े कुछ बस मालिकों की बसें बंद रहीं. कुल मिलाकर, हड़ताल का आम जनजीवन और यातायात व्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ा.



राजस्थान में टूरिस्ट बस ऑपरेटर्स ने नए नियमों के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. अखिल भारतीय टूरिस्ट परमिट बस ऑनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर गुजरात और मध्य प्रदेश रूट पर चलने वाली 250 से अधिक ट्रेवल्स बसें बंद हो गई हैं. नाथद्वारा से 150 बसें ठप हैं, जिससे रोजाना करीब 5 हजार यात्रियों को परेशानी हो रही है. भीलवाड़ा से कुंवारियां, कांकरोली, नाथद्वारा रूट पर 130 से ज्यादा बसों में सोमवार को 1 लाख से अधिक बुकिंग प्रभावित हुई. राजसमंद डिपो से गुजरात के लिए सिर्फ 3 रोडवेज बसें चल रही हैं.

झुंझुनूं में हड़ताल का पूरा असर

झुंझुनूं जिले में भी निजी बस ऑपरेटर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल का पूरा असर दिख रहा है. परिवहन विभाग की सख्ती के विरोध में जिले की निजी बसें सड़कों से गायब हो गई हैं. खास बात यह है कि लंबी दूरी की लोक परिवहन बसें भी हड़ताल में शामिल हो गई हैं, जिससे इन बसों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया है.

परिणामस्वरूप झुंझुनूं से दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, हिसार जैसी दूर-दराज की जगहों के लिए यात्रा प्रभावित हुई है. स्थानीय बस स्टैंड सूने पड़ गए हैं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हड़ताल प्रदेशव्यापी है, लेकिन झुंझुनूं जैसे सीमावर्ती जिले में इसका असर और गहरा है.

