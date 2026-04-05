जयपुर ग्रामीण के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तूफान का कहर, उखड़े सैकड़ों पेड़, गिरी दीवारें

Jaipur News: जयपुर जिले में 3 अप्रैल को आए तेज तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई. जोबनेर और कालवाड़ क्षेत्र के कई गांवों में बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर गिर गए और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. किसानों के घरों और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है, सरकार ने सर्वे शुरू कर दिया है.
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Jaipur News: जयपुर जिले में 3 अप्रैल शाम को आए तूफान ने भारी नुकसान किया है. जयपुर के जोबनेर, कालवाड़ क्षेत्र के कई गांवों में तूफान और ओलावृष्टि के चलते भारी नुकसान हुआ है. इससे किसानों को जहां फल-सब्जियों में नुकसान हुआ, वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीणों को घरों में भी नुकसान हुआ है.
राजधानी जयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर सिंवार गांव में ग्रामीणों के दुख का जैसे पारावर नहीं है. यहां मुख्य सड़क के 2 किलोमीटर से ज्यादा हिस्से में बिजली के सभी पोल गिरे हुए हैं. एक दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर धराशायी हो गए हैं. जिन पेड़-पौधों को किसान सालों से बड़ा कर रहे हैं, वे महज 10 मिनट के तूफान में जड़ से उखड़ गए. बिल्वपत्र के फलों के पकने की आस में बैठे किसानों को उस समय हैरत हुई, जब पेड़ जड़ से उखड़ गए. यह सब नुकसान 3 अप्रैल को आए तेज अंधड़ और तूफान की वजह से हुआ. जयपुर ग्रामीण के कई गांवों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे फसलों में भी नुकसान हुआ है.
किसानों के गाय-भैंसों को चोटें आई
जी मीडिया की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखा कि एक किसान के घर में मौजूद 30 फीट ऊंचा और 2 फुट से ज्यादा व्यास का बड़ा पेड़ इस तरह टूटा कि ट्रैक्टर के ऊपर गिरा है. शनिवार को भी यह पेड़ जमीन से 8 फुट ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर हवा में झूलता रहा. यहां लगभग सभी किसानों के मवेशियां बांधने के शेड में जो टिन की शेड लगी हुई थी, वे उड़ गईं. कई किसानों के गाय-भैंसों को चोटें आई हैं. यहां तक कि कई ग्रामीणों के मकानों की सिंगल दीवारें तक गिर गई. जिन बड़े शेड हाउस में फैक्ट्री चल रही थी, वे टिन शेड की दीवारें ढह गईं. वहीं बिजली इस तूफान के एक दिन बाद भी अभी तक नहीं आई है.
ओलावृष्टि के 19 घंटे बाद भी जमी ओलों की पर्त
कालवाड़ तहसील के गांव सारंग का बास, दुर्दनियावास, सुंदरियावास, कापड़ियावास और आस-पास के गांवों में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है. अंधड़ और ओलों से फसलों में उपज निकलना मुश्किल है. गेहूं, जौ, सरसों और चना जैसी प्रमुख फसलों में तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही फलों और सब्जियों की फसलों में भी नुकसान हुआ है. गेहूं की फसल के ऊपर ओलावृष्टि के 19 घंटे बाद भी ओलों की पर्त जमी नजर आई. कापड़ियावास के किसान श्योजी मांडिया, लालाराम हरितवाल, सूरज करण हरितवाल ने बताया कि मिर्च की फसल में ओलावृष्टि से सभी मिर्च खराब हो चुकी हैं. टमाटर में दरारें आ जाने से बेचने लायक नहीं बचे हैं. तरबूज, प्यास, लहसुन आदि फसलों में भी भारी नुकसान हुआ है.
राज्य सरकार ने शुरू किया सर्वे
वहीं राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्व विभाग ने किसानों के नुकसान का आंकलन करने के लिए सर्वे करना शुरू कर दिया है. कालवाड़ तहसीलदार ने भी क्षेत्र में पहुंचकर फसलों के नुकसान को लेकर टीम के साथ सर्वेक्षण किया. कृषि विभाग की तरफ से भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से बीमा कम्पनियों या हैल्पलाइन नम्बर 14447 पर सूचना देने की अपील की गई है.
किसान नुकसान को लेकर क्या करें ?
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान का इंटिमेशन दर्ज करवाएं
- फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए अधिकतम 14 दिन रखा जा सकता
- फसल में चक्रवात, वर्षा, ओलावृष्टि से नुकसान होने पर बीमा क्लेम है देय
- बीमित किसान को आपदा के 72 घंटे में नुकसान की सूचना देना है जरूरी
- भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल या हैल्पलाइन 14447 पर सूचना दे सकते
- क्रॉप इंश्योरेंस एप अथवा लिखित में बैंक को सूचना देना है जरूरी.