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जयपुर में अंधड़ का कहर! टीनशेड और पोल गिरने से 2 की मौत, कई इलाके प्रभावित

Jaipur News: जयपुर में तेज अंधड़ के चलते अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं, एक महिला को मलबे से सुरक्षित निकाला गया. जेडीए सर्किल और जवाहर सर्किल इलाके में हुए हादसों में दो लोगों की जान चली गई. पुलिस ने एक महिला को रेस्क्यू कर बचाया.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 04, 2026, 01:21 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 01:21 PM IST

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जयपुर में अंधड़ का कहर! टीनशेड और पोल गिरने से 2 की मौत, कई इलाके प्रभावित

Jaipur News: जयपुर में बीती शाम आए तेज अंधड़ ने कई इलाकों में तबाही मचा दी. अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई, एक महिला को पुलिस ने मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया.ब्रहमपुरी थाना क्षेत्र के जोरावर सिंह गेट इलाके में तेज हवा के चलते एक घर का टीनशेड भरभराकर गिर गया. हादसे के समय घर के अंदर मौजूद महिला टीनशेड के नीचे दब गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया.वहीं,जेडीए सर्किल के पास अंधड़ के दौरान बिजली का पोल टूटकर बाइक सवार पर गिर गया. गंभीर रूप से घायल जवाहर नगर निवासी पेशे से मिस्त्री 50 वर्षीय राजजीलाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

इलाज के दौरान मौत

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दूसरी घटना जवाहर सर्किल क्षेत्र में हुई, जहां निर्माणाधीन मकान में रखी भारी ग्रेनाइट की पट्टी तेज हवा के कारण गिर गई. हादसे में 60 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.अंधड़ के चलते शहर के कई इलाकों में नुकसान हुआ. पुलिस और प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है.


बता दें कि राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली. सुबह से ही प्रदेश के कई इलाकों में घने बादल छाने लगे, जो दोपहर तक तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि में बदल गए. इस अचानक बदलाव ने जहां जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं किसानों के लिए यह स्थिति नुकसानदायक साबित हो रही है.

तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज

उत्तर राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बीकानेर में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई. कई जगहों पर ओलों की मार से खड़ी फसलें खराब हो गईं, वहीं कटाई के बाद खेतों में रखी फसल भी नुकसान की चपेट में आ गई. इसके अलावा सीकर और नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम ठंडा हो गया.

जयपुर में छाए रहे बादल

चूरू जिले के सरदारशहर इलाके में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली. हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि दृश्यता काफी कम हो गई और दिन में ही अंधेरा छाने जैसा माहौल बन गया. कई जगहों पर लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वहीं जयपुर में पूरे दिन बादल छाए रहे. मौसम सुहावना तो रहा लेकिन अनिश्चितता बनी रहने से लोग बारिश को लेकर आशंकित नजर आए.

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में फिलहाल मौसम का यह अस्थिर दौर जारी रह सकता है. विभाग ने चेतावनी दी है कि बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है.

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