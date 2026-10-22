Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर बनेगा नेशनल स्क्वैश का अखाड़ा: 3 बड़े वेन्यू और 900 जांबाज, जानें क्या है इस हाई-वोल्टेज टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल

जयपुर बनेगा नेशनल स्क्वैश का अखाड़ा: 3 बड़े वेन्यू और 900 जांबाज, जानें क्या है इस हाई-वोल्टेज टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल

जयपुर में 23 से 29 अक्टूबर तक सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप होगी. प्रतियोगिता में देशभर के करीब 900 खिलाड़ी पांच आयु वर्गों में हिस्सा लेंगे. वर्ल्ड जूनियर के कांस्य पदक विजेता भी मुकाबलों में उतरेंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published:Oct 22, 2026, 10:35 AM IST | Updated:Oct 22, 2026, 10:35 AM IST
जयपुर बनेगा नेशनल स्क्वैश का अखाड़ा: 3 बड़े वेन्यू और 900 जांबाज, जानें क्या है इस हाई-वोल्टेज टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल
Image Credit: AI Generated

जयपुर में 23 से 29 अक्टूबर तक सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा. प्रतियोगिता के मुकाबले सवाई मानसिंह (एसएमएस) स्टेडियम के स्क्वैश कोर्ट्स के साथ जयपुर क्लब और मानसरोवर स्थित मॉडर्न स्कूल में भी खेले जाएंगे. इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर से करीब 900 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. खिलाड़ियों के बीच अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग में बॉयज और गर्ल्स के मुकाबले होंगे.

आठ साल बाद जयपुर को मिली मेजबानी
प्रतियोगिता की आयोजन सचिव और पूर्व अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी सुरभि मिश्रा ने बताया कि जयपुर को आठ साल बाद एक बार फिर इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है. इससे पहले साल 2018 में भी यह प्रतियोगिता एसएमएस स्टेडियम में आयोजित की गई थी. इस बार खिलाड़ियों की अधिक एंट्री को देखते हुए मुकाबलों के लिए तीन स्थान तय किए गए हैं. इससे प्रतियोगिता के मैचों का आयोजन एसएमएस स्टेडियम, जयपुर क्लब और मानसरोवर स्थित मॉडर्न स्कूल में किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

23 अक्टूबर से क्वालीफाइंग राउंड के मुकाबले
जयपुर क्लब के अध्यक्ष अजित सक्सेना और सचिव हिमांशु सहगल के अनुसार, प्रतियोगिता के क्वालीफाइंग राउंड के मैच 23 से 25 अक्टूबर तक खेले जाएंगे. इसके बाद 26 अक्टूबर से मुख्य ड्रॉ के मुकाबले शुरू होंगे. मुख्य ड्रॉ में 16 खिलाड़ियों का ड्रॉ होगा, जिसमें आठ खिलाड़ी क्वालीफाइंग राउंड के जरिए जगह बनाएंगे.

चैंपियनशिप का उद्घाटन 23 अक्टूबर को एसएमएस स्टेडियम में होगा. इस अवसर पर खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके खिलाड़ी लेंगे हिस्सा
सुरभि मिश्रा के मुताबिक, प्रतियोगिता में कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. इनमें वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता यूशा नफीस और पूरव रांबिया शामिल हैं. इनके अलावा अनिका दुबे, शिवेन अग्रवाल, लोकेश सुब्रमणि, दिव्यांशी जैन, शनाया परसरामपुरिया, अभ्युदय अरोड़ा और अमार्य बजाज भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. इन खिलाड़ियों ने एशियन चैंपियनशिप में अपने-अपने आयु वर्ग में पदक जीते हैं.

क्या है स्क्वैश और कैसे खेला जाता है?
स्क्वैश एक तेज गति वाला इंडोर रैकेट खेल है. इसे चार दीवारों वाले बंद कोर्ट में दो खिलाड़ी खेलते हैं. दोनों खिलाड़ी हल्के रैकेट से रबड़ की छोटी गेंद को सामने वाली दीवार पर मारते हैं. गेंद के वापस आने के बाद दूसरे खिलाड़ी को उसके दो बार जमीन पर उछलने से पहले शॉट लगाना होता है.

सामने वाली दीवार पर नीचे लगी धातु की पट्टी को टिन कहा जाता है. गेंद को टिन के ऊपर और निर्धारित आउट लाइन के नीचे लगना चाहिए. स्क्वैश में आमतौर पर एक गेम 11 अंकों का होता है और मैच बेस्ट ऑफ फाइव फॉर्मेट में खेला जाता है. यानी तीन गेम जीतने वाला खिलाड़ी मैच जीत जाता है.

इस खेल में फुर्ती, शारीरिक क्षमता, स्टेमिना और तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता अहम होती है. दीवारों से टकराकर गेंद तेजी से लौटती है, इसलिए खिलाड़ियों को लगातार सतर्क रहना पड़ता है. जयपुर में होने वाली यह चैंपियनशिप युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगी.

यह भी पढ़ें:जयपुर में DGP ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया याद, जोधपुर में रक्तदान के बाद जवान की बिगड़ी तबीयत

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर बनेगा नेशनल स्क्वैश का अखाड़ा: 3 बड़े वेन्यू और 900 जांबाज, जानें क्या है इस हाई-वोल्टेज टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल
2
3
4
5