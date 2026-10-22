/जयपुर बनेगा नेशनल स्क्वैश का अखाड़ा: 3 बड़े वेन्यू और 900 जांबाज, जानें क्या है इस हाई-वोल्टेज टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल

जयपुर में 23 से 29 अक्टूबर तक सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा. प्रतियोगिता के मुकाबले सवाई मानसिंह (एसएमएस) स्टेडियम के स्क्वैश कोर्ट्स के साथ जयपुर क्लब और मानसरोवर स्थित मॉडर्न स्कूल में भी खेले जाएंगे. इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर से करीब 900 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. खिलाड़ियों के बीच अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग में बॉयज और गर्ल्स के मुकाबले होंगे.

आठ साल बाद जयपुर को मिली मेजबानी

प्रतियोगिता की आयोजन सचिव और पूर्व अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी सुरभि मिश्रा ने बताया कि जयपुर को आठ साल बाद एक बार फिर इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है. इससे पहले साल 2018 में भी यह प्रतियोगिता एसएमएस स्टेडियम में आयोजित की गई थी. इस बार खिलाड़ियों की अधिक एंट्री को देखते हुए मुकाबलों के लिए तीन स्थान तय किए गए हैं. इससे प्रतियोगिता के मैचों का आयोजन एसएमएस स्टेडियम, जयपुर क्लब और मानसरोवर स्थित मॉडर्न स्कूल में किया जाएगा.

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23 अक्टूबर से क्वालीफाइंग राउंड के मुकाबले

जयपुर क्लब के अध्यक्ष अजित सक्सेना और सचिव हिमांशु सहगल के अनुसार, प्रतियोगिता के क्वालीफाइंग राउंड के मैच 23 से 25 अक्टूबर तक खेले जाएंगे. इसके बाद 26 अक्टूबर से मुख्य ड्रॉ के मुकाबले शुरू होंगे. मुख्य ड्रॉ में 16 खिलाड़ियों का ड्रॉ होगा, जिसमें आठ खिलाड़ी क्वालीफाइंग राउंड के जरिए जगह बनाएंगे.

चैंपियनशिप का उद्घाटन 23 अक्टूबर को एसएमएस स्टेडियम में होगा. इस अवसर पर खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

सुरभि मिश्रा के मुताबिक, प्रतियोगिता में कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. इनमें वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता यूशा नफीस और पूरव रांबिया शामिल हैं. इनके अलावा अनिका दुबे, शिवेन अग्रवाल, लोकेश सुब्रमणि, दिव्यांशी जैन, शनाया परसरामपुरिया, अभ्युदय अरोड़ा और अमार्य बजाज भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. इन खिलाड़ियों ने एशियन चैंपियनशिप में अपने-अपने आयु वर्ग में पदक जीते हैं.

क्या है स्क्वैश और कैसे खेला जाता है?

स्क्वैश एक तेज गति वाला इंडोर रैकेट खेल है. इसे चार दीवारों वाले बंद कोर्ट में दो खिलाड़ी खेलते हैं. दोनों खिलाड़ी हल्के रैकेट से रबड़ की छोटी गेंद को सामने वाली दीवार पर मारते हैं. गेंद के वापस आने के बाद दूसरे खिलाड़ी को उसके दो बार जमीन पर उछलने से पहले शॉट लगाना होता है.

सामने वाली दीवार पर नीचे लगी धातु की पट्टी को टिन कहा जाता है. गेंद को टिन के ऊपर और निर्धारित आउट लाइन के नीचे लगना चाहिए. स्क्वैश में आमतौर पर एक गेम 11 अंकों का होता है और मैच बेस्ट ऑफ फाइव फॉर्मेट में खेला जाता है. यानी तीन गेम जीतने वाला खिलाड़ी मैच जीत जाता है.