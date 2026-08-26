/जयपुर में गंदगी पर निगम का बड़ा एक्शन! 7 सितंबर तक चलेगा महाअभियान, इन इलाकों में होगी विशेष सफाई

Jaipur News: जयपुर में मानसून के दौरान जमा हुई गंदगी, कचरे और जलभराव वाले स्थानों की सफाई के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है. मौसमी बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से सोमवार को ‘स्वच्छ जयपुर-स्वस्थ जयपुर’ अभियान की शुरुआत की गई. अभियान के तहत शहर के चिन्हित गंदगी वाले स्थानों, सड़कों, डिवाइडर, मीडियन और सार्वजनिक क्षेत्रों में विशेष सफाई कराई जाएगी.

सांगानेर और मानसरोवर जोन से हुई शुरुआत

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अभियान के पहले चरण में सांगानेर और मानसरोवर जोन को शामिल किया गया. इन क्षेत्रों में कचरा संवेदनशील स्थानों यानी GVP के साथ ही प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया. सांगानेर स्टेडियम से निगम के अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्र बंसल ने सफाईकर्मियों और मशीनरी की टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

आधुनिक मशीनों से हटाया कचरा और मलबा

विशेष सफाई अभियान में आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया गया. सफाई कार्य के लिए लिटर पिकर, सुपर सकर, हूपर, जेसीबी और अन्य मशीनों को लगाया गया. भारी कचरे और मलबे को जेसीबी तथा डंपर की मदद से हटाया गया.

वहीं, छोटे कचरे को उठाने और अलग-अलग स्थानों की सफाई के लिए लिटर पिकर और हूपर का उपयोग किया गया. जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी और गंदगी की सफाई के लिए सुपर सकर मशीनें भी लगाई गईं.

7 सितंबर तक छह चरणों में चलेगा अभियान

नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य मानसून के बाद शहर में चिन्हित गंदगी वाले स्थानों की सफाई कर उन्हें गार्बेज फ्री बनाना है. यह विशेष अभियान 7 सितंबर तक अलग-अलग चरणों में चलाया जाएगा.

अगले चरणों में 27 अगस्त को जगतपुरा, झालाना और मालवीय नगर क्षेत्रों में सफाई अभियान होगा. इसके बाद 1 सितंबर को विद्याधर नगर और मुरलीपुरा, 3 सितंबर को झोटवाड़ा और वैशाली नगर, 5 सितंबर को सिविल लाइंस तथा 7 सितंबर को आदर्श नगर में विशेष सफाई की जाएगी.

जलभराव और मच्छरों के प्रजनन वाले स्थान भी होंगे चिन्हित

अभियान केवल कचरा हटाने तक सीमित नहीं रहेगा. निगम की टीमें जलभराव वाले और मच्छरों के प्रजनन की संभावना वाले स्थानों को भी चिन्हित करेंगी. ऐसे क्षेत्रों में एंटी-लार्वा गतिविधियां संचालित की जाएंगी. जरूरत के अनुसार फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जाएगा.

स्वच्छता के साथ मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर जोर

नगर निगम का लक्ष्य मानसून के बाद शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने के साथ मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना है. चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग जोन में चलने वाले इस अभियान के जरिए गंदगी, जलभराव और मच्छरों से जुड़ी समस्याओं पर एक साथ काम किया जाएगा.