Shivratri 2026: जयपुर का सबसे प्राचीन शिव मंदिर, जहां नंदी के कान में कही हर मुराद होती है पूरी

Tadkeshwar Mahadev Mandir: राजस्थान की राजधानी छोटी काशी यानी जयपुर में कदम-कदम पर मंदिर स्थापित हैं, लेकिन चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर की महिमा सबसे निराली है. यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसका इतिहास खुद गुलाबी नगरी की स्थापना से भी पुराना है. यहां विराजे महादेव को 'जयपुर का रखवाला' भी माना जाता है.

ताड़ के जंगलों से प्रकट हुए ताड़केश्वर

इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि सन् 1727 में जयपुर शहर बसने से पहले यहां ढूंढाड़ गांव हुआ करता था. जहां आज भव्य मंदिर है, वहां कभी ताड़ के वृक्षों का सघन जंगल और श्मशान भूमि थी.

कहा जाता है कि यहां एक गाय नियमित रूप से एक विशेष स्थान पर अपना दूध अर्पित करती थी. जब तत्कालीन आमेर राज्य के अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के व्यास ने यह विचित्र दृश्य देखा, तो उस स्थान पर खुदाई करवाई गई.

स्वयंभू शिवलिंग

खुदाई में भूमि के भीतर से एक भव्य शिवलिंग प्रकट हुआ. चूंकि यह स्थान ताड़ के वृक्षों से आच्छादित था, इसलिए महादेव का नाम 'ताड़केश्वर' पड़ा. बाद में महाराजा सवाई जयसिंह ने यहां भव्य मंदिर का निर्माण करवाया.

अनोखे नंदी, शिवलिंग के दाईं ओर है स्थान

ताड़केश्वर मंदिर की एक बड़ी विशेषता यहां स्थापित पीतल के विशाल नंदी महाराज हैं.

महंत सत्यनारायण पाराशर बताते हैं, 'यह संभवतः एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां नंदी महाराज शिवलिंग के ठीक सामने न होकर दाईं तरफ विराजमान हैं. शिवलिंग स्वयंभू है, जबकि नंदी की स्थापना बाद में की गई थी.'

भक्तों की अटूट आस्था है कि अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहने से वह सीधे महादेव तक पहुंचती है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि 'बाबा' ने उनकी जिंदगी बदल दी है और उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता.

शिवरात्रि का सैलाब

यूं तो यहां सालभर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहां का नजारा देखते ही बनता है. पूरा चौड़ा रास्ता 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंज उठता है. मंदिर की प्राचीनता और यहां का आध्यात्मिक परिवेश भक्तों को असीम शांति प्रदान करता है.

