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पहले ऑनलाइन मंगवाई रस्सी, फिर बुक की टैक्सी... जयपुर में चालक की हत्या का खुलासा

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की वेस्ट टीम ने हरमाड़ा क्षेत्र में मिले उबर टैक्सी चालक लखपत सिंह के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल और मौज-मस्ती के लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य से लूट की साजिश रची थी. 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 23, 2026, 07:13 PM|Updated: Jul 23, 2026, 07:13 PM
पहले ऑनलाइन मंगवाई रस्सी, फिर बुक की टैक्सी... जयपुर में चालक की हत्या का खुलासा
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की वेस्ट टीम ने हरमाड़ा क्षेत्र में मिले टैक्सी चालक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दोनों आरोपियों ने हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल और मौज-मस्ती के लिए पैसे जुटाने की नीयत से लूट की साजिश रची और उबर टैक्सी बुक कर चालक की बेरहमी से हत्या कर दी.

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ब्लिंकिट ऐप से रस्सी मंगवाई

वारदात के लिए आरोपियों ने पहले से ब्लिंकिट ऐप से रस्सी मंगवाई और विद्याधर नगर क्षेत्र से दो चाकू खरीदे थे. डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि 22 जुलाई को हरमाड़ा थाना क्षेत्र में चेतन डूंगरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी. मृतक के पेट और छाती पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे.

उबर से जुड़ी चलाता था टैक्सी

पुलिस ने मौके पर एफएसएल, डॉग स्क्वायड और एमओबी टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए और विशेष टीमों का गठन कर जांच शुरू की. जांच के दौरान मृतक की पहचान लखपत सिंह निवासी धौलपुर, वर्तमान निवासी विद्याधर नगर के रूप में हुई, जो उबर से जुड़ी टैक्सी चलाता था. पुलिस ने उबर से बुकिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की. कंपनी ने संदिग्ध बुकिंग की जानकारी साझा की, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई. पुलिस ने सुधांशु जांगिड़ और सोनू बैरवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

हत्या और लूट की वारदात

दोनों ने हत्या और लूट की वारदात कबूल कर ली. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पिछले चार-पांच दिनों से लूट की योजना बना रहे थे. 20 जुलाई को भी उन्होंने खाटूश्यामजी जाने के लिए टैक्सी बुक की थी, लेकिन बारिश के कारण वारदात नहीं कर सके. इसके बाद 21 जुलाई की रात करीब 2 बजे उबर ऐप से टैक्सी बुक कर चालक को राजावास टोल के पास सुनसान इलाके में ले गए.

वहां पहले रस्सी से गला घोंटा और फिर चाकुओं से कई वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को चेतन डूंगरी के पास फेंक दिया और टैक्सी लेकर फरार हो गए. वाहन को छिपाने के लिए आरोपी दौसा की ओर निकल गए. आरोपियों ने हत्या की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी. उन्होंने ऑनलाइन ऐप से रस्सी ऑर्डर की थी, जबकि हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू विद्याधर नगर क्षेत्र से खरीदे थे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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