/Jaipur Teej 2026: आखिर क्यों निकाली जाती है 300 साल पुरानी तीज की शाही सवारी?

Jaipur Teej 2026: राजधानी जयपुर के राजघराने से तीज की शाही सवारी की परंपरा आज भी कायम है. लोक संस्कृति, कलाकारों और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए गुलाबी नगरी में अबकी बार भी तीज की सवारी शाही अंदाज में निकलेगी, जिसका ना केवल जयपुर राजस्थान अबकी विदेशी पावणों को भी इंतजार है. 15 और 16 अगस्त को निकलने वाली शाही तीज की सवारी आखिर क्यों निकाली जाती है?

तीज की सवारी का शाही अंदाज निराला

जयपुर में तीज की सवारी का शाही अंदाज निराला है.संस्कृति,विरासत और सांस्कृति धरोहर को समेटे जयपुर राजघराने की 300 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा अभी भी कायम है.पुराने जमाने से लेकर नए जमाने के तक उसी शाही अंदाज में तीज की सवारी निकाली जाती है. इस बार भी 15 और 16 अगस्त को पूरे गाजे बाजे के साथ ऐतिहासक त्रिपोलिया गेट से तीज की सवारी निकलेगी.

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तीज माता सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी में स्थित रावले में विराजमान रहती हैं और वहीं पूजन किया जाता है. तीज की सवारी सिटी पैलेस से शुरू होती है. इससे पहले सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी में पूर्व राजपरिवार के सदस्य पारंपरिक पोशाक में त्रिपोलिया गेट पर माता की आरती उतारते हैं. तीज पर्व से जुड़ी ये शाही सवारी केवल रस्म नहीं, बल्कि जयपुर राजपरिवार की परंपरा और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है.

तीज और गणगौर की सवारी में अंतर

पहला अंतर पालकी का है- तीज और गणगौर की माता की पालकी में अंतर होता है. तीज की सवारी में पालकी के ऊपर सावन में बारिश को ध्यान में रखते हुए छतरी लगाई जाती है.जबकि गणगौर माता की सवारी में पालकी के ऊपर छतरी नहीं होती है. चारों और से पालकी खुली रहती है.

दूसरा अंतर मूर्तियों का है- तीज माता की मूर्ति दूधियां रंग की होती है. लहरियां पहनती है. गणगौर माता की मूर्ति गेहुंआ और गुलाबी रंग की होती है. चुनरी पहनाई जाती है.

तीसरा अंतर शुरूआत, समापन का है- तीज माता की सवारी से त्यौहार की शुरूआत मानी जाती है. तीज हरियाली, प्रेम और शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है. गणगौर की सवारी के साथ त्यौहार का समापन होता है. गणगौर नवविवाहित स्त्रियों के सौभाग्य और पारिवारिक समृद्धि की कामना से जुड़ी है.

त्रिपोलिया गेट से निकलेगी शाही सवारी

तीज महोत्सव के तहत 15 और 16 अगस्त को शाम 5:35 बजे तीज माता की शाही सवारी निकलेगी. इस दौरान लोक प्रस्तुतियों का आयोजन भी होगा. तीज माता की सवारी त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर शहर के पारंपरिक मार्गों से गुजरते हुए तालकटोरा झील पहुंचेगी. माता के शाही लवाजमे में सजे-धजे हाथी, ऊंट, बैलगाड़ियां, रथ, पालकियां और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां जयपुर की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक दिखाएंगी.

तीज महोत्सव की सबसे खास पहचान तीज माता की शाही सवारी है. इस दौरान राजस्थानी लोक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां देंगे. शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरने वाली सवारी में राजस्थान की पारंपरिक कला और संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे. तीज माता की सवारी से पहले पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था त्रिपोलिया गेट के सामने बरामदों की छत पर रहेगी, जहां टूरिस्ट जयपुर के पारंपरिक मिष्ठान घेवर का स्वाद भी चखेंगे. महोत्सव के दौरान तालकटोरा झील के सामने पौंड्रिक उद्यान में क्राफ्ट और फूड बाजार लगाया जाएगा.