Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Jaipur Teej Festival 2026: चांदी की पालकी, हाथी-ऊंट...जयपुर की तीज सवारी बनेगी सबसे बड़ा आकर्षण

Jaipur Teej Festival 2026: चांदी की पालकी, हाथी-ऊंट...जयपुर की तीज सवारी बनेगी सबसे बड़ा आकर्षण

जयपुर में 300 साल से चली आ रही तीज की शाही सवारी की परंपरा 2026 में भी पूरे राजसी वैभव के साथ निभाई जाएगी. 15 और 16 अगस्त को शाम 5:35 बजे सिटी पैलेस से तीज माता की चांदी की पालकी त्रिपोलिया गेट से रवाना होकर तालकटोरा झील तक जाएगी. सजे-धजे हाथी, ऊंट, रथ, पालकियां और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां जयपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करेंगी.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 14, 2026, 03:10 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 03:10 PM IST
Jaipur Teej Festival 2026: चांदी की पालकी, हाथी-ऊंट...जयपुर की तीज सवारी बनेगी सबसे बड़ा आकर्षण
Image Credit: Jaipur Teej Festival 2026

Jaipur Teej Festival 2026: जयपुर के राजघराने से तीज की शाही सवारी की परंपरा आज भी कायम है. लोक संस्कृति,कलाकारों और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए गुलाबी नगरी में अबकी बार भी तीज की सवारी शाही अंदाज में निकलेगी, जिसका ना केवल जयपुर राजस्थान अबकी विदेशी पावणों को भी इंतजार है. 15 अगस्त से दो दिन शाही तीज के रंग रंगेगी गुलाबी नगरी.

जमाना बदला, नहीं बदली परंपरा
जयपुर में तीज की सवारी का शाही अंदाज निराला है. संस्कृति,विरासत और सांस्कृति धरोहर को समेटे जयपुर राजघराने की 300 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा अभी भी कायम है. पुराने जमाने से लेकर नए जमाने के तक उसी शाही अंदाज में तीज की सवारी निकाली जाती है. इस बार भी 15 और 16 अगस्त को पूरे गाजे बाजे के साथ ऐतिहासिक त्रिपोलिया गेट से तीज की सवारी निकलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

तीज माता सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी में स्थित रावले में विराजमान रहती है और वहीं पूजन किया जाता है. तीज की सवारी सिटी पैलेस से शुरू होती है. इससे पहले सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी में पूर्व राजपरिवार के सदस्य पारंपरिक पोशाक में त्रिपोलिया गेट पर माता की आरती उतारते हैं. तीज पर्व से जुड़ी ये शाही सवारी केवल रस्म नहीं, बल्कि जयपुर राजपरिवार की परंपरा और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. चांदी की पालकी में तीज माता की सवारी निकलेगी.

त्रिपोलिया गेट नए रंग में
जयपुर की पहचान और राजसी विरासत के प्रतीक करीब 300 साल पुराने त्रिपोलिया गेट को नए शाही अंदाज में सजाया गया है. इस ऐतिहासिक प्रवेश द्वार पर पारंपरिक राजस्थानी शैली की नई चित्रकारी की गई है. गेट पर हाथ से बने हुए सुंदर बेल-बूटे और पुष्प आकृतियों को उकेरा गया है. इसकी नई पेंटिंग और रंग-रोगन सिटी पैलेस के उदयपोल की तर्ज पर किए गए हैं.

यह ऐतिहासिक द्वार शाही सवारी और तीज के त्योहार के जुलूसों का मुख्य केंद्र रहा है, जो नए रूप में और भी भव्य दिखाई दे रहा है. चित्रकारी के लिए सिटी पैलेस के प्रसिद्ध उदयपोल की थीम को आधार बनाया गया है, जिससे त्रिपोलिया गेट अब पहले से कहीं अधिक आकर्षक और भव्य दिखाई दे रहा है. इसके रिनोवेशन का कार्य जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य सवाई पद्मनाभ सिंह के निर्देशन पर किया गया है.


तीज की सवारी का उद्देश्य
तीज माता की सवारी से त्यौहार की शुरुआत मानी जाती है. तीज हरियाली, प्रेम और शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है. सवारी में पालकी के ऊपर सावन में बारिश को ध्यान में रखते हुए छतरी लगाई जाती है. तीज माता की मूर्ति दूधियां रंग की होती है और लहरियां पहनती है.

त्रिपोलिया गेट से निकलेगी शाही सवारी तीज
15 और 16 अगस्त को शाम 5:35 बजे तीज माता की शाही सवारी निकलेगी. इस दौरान लोक प्रस्तुतियों का आयोजन भी होगा. तीज माता की सवारी त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर शहर के पारंपरिक मार्गों से गुजरते हुए तालकटोरा झील पहुंचेगी. माता के शाही लवाजमे में सजे-धजे हाथी, ऊंट, बैलगाड़ियां, रथ, पालकियां और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां जयपुर की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक दिखाएंगी.

इस दौरान राजस्थानी लोक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां देंगे. शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरने वाली सवारी में राजस्थान की पारंपरिक कला और संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे. तीज माता की सवारी से पहले पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था त्रिपोलिया गेट के सामने बरामदे की छत पर रहेगी, जहां टूरिस्ट जयपुर के पारंपरिक मिष्ठान घेवर का स्वाद भी चखेंगे. महोत्सव के दौरान तालकटोरा झील के सामने पौंड्रिक उद्यान में क्राफ्ट और फूड बाजार लगाया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Jaipur Teej 2026: आखिर क्यों निकाली जाती है 300 साल पुरानी तीज की शाही सवारी?

विवाहित हो या कुंवारी, हर स्त्री के लिए खास है हरितालिका तीज – जानिए ऐसा क्यों?

Teej Mahotsav: बग्घियां, ऊंट, नर्तक और रंग-बिरंगे लोक कलाकार – जयपुर में दिखेगा तीज का शाही जलवा!

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jaipur Teej Festival 2026: चांदी की पालकी, हाथी-ऊंट...जयपुर की तीज सवारी बनेगी सबसे बड़ा आकर्षण
2
3
4
5