/Jaipur Teej Festival 2026: चांदी की पालकी, हाथी-ऊंट...जयपुर की तीज सवारी बनेगी सबसे बड़ा आकर्षण

Jaipur Teej Festival 2026: जयपुर के राजघराने से तीज की शाही सवारी की परंपरा आज भी कायम है. लोक संस्कृति,कलाकारों और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए गुलाबी नगरी में अबकी बार भी तीज की सवारी शाही अंदाज में निकलेगी, जिसका ना केवल जयपुर राजस्थान अबकी विदेशी पावणों को भी इंतजार है. 15 अगस्त से दो दिन शाही तीज के रंग रंगेगी गुलाबी नगरी.

जमाना बदला, नहीं बदली परंपरा

जयपुर में तीज की सवारी का शाही अंदाज निराला है. संस्कृति,विरासत और सांस्कृति धरोहर को समेटे जयपुर राजघराने की 300 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा अभी भी कायम है. पुराने जमाने से लेकर नए जमाने के तक उसी शाही अंदाज में तीज की सवारी निकाली जाती है. इस बार भी 15 और 16 अगस्त को पूरे गाजे बाजे के साथ ऐतिहासिक त्रिपोलिया गेट से तीज की सवारी निकलेगी.

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तीज माता सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी में स्थित रावले में विराजमान रहती है और वहीं पूजन किया जाता है. तीज की सवारी सिटी पैलेस से शुरू होती है. इससे पहले सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी में पूर्व राजपरिवार के सदस्य पारंपरिक पोशाक में त्रिपोलिया गेट पर माता की आरती उतारते हैं. तीज पर्व से जुड़ी ये शाही सवारी केवल रस्म नहीं, बल्कि जयपुर राजपरिवार की परंपरा और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. चांदी की पालकी में तीज माता की सवारी निकलेगी.

त्रिपोलिया गेट नए रंग में

जयपुर की पहचान और राजसी विरासत के प्रतीक करीब 300 साल पुराने त्रिपोलिया गेट को नए शाही अंदाज में सजाया गया है. इस ऐतिहासिक प्रवेश द्वार पर पारंपरिक राजस्थानी शैली की नई चित्रकारी की गई है. गेट पर हाथ से बने हुए सुंदर बेल-बूटे और पुष्प आकृतियों को उकेरा गया है. इसकी नई पेंटिंग और रंग-रोगन सिटी पैलेस के उदयपोल की तर्ज पर किए गए हैं.

यह ऐतिहासिक द्वार शाही सवारी और तीज के त्योहार के जुलूसों का मुख्य केंद्र रहा है, जो नए रूप में और भी भव्य दिखाई दे रहा है. चित्रकारी के लिए सिटी पैलेस के प्रसिद्ध उदयपोल की थीम को आधार बनाया गया है, जिससे त्रिपोलिया गेट अब पहले से कहीं अधिक आकर्षक और भव्य दिखाई दे रहा है. इसके रिनोवेशन का कार्य जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य सवाई पद्मनाभ सिंह के निर्देशन पर किया गया है.



तीज की सवारी का उद्देश्य

तीज माता की सवारी से त्यौहार की शुरुआत मानी जाती है. तीज हरियाली, प्रेम और शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है. सवारी में पालकी के ऊपर सावन में बारिश को ध्यान में रखते हुए छतरी लगाई जाती है. तीज माता की मूर्ति दूधियां रंग की होती है और लहरियां पहनती है.

त्रिपोलिया गेट से निकलेगी शाही सवारी तीज

15 और 16 अगस्त को शाम 5:35 बजे तीज माता की शाही सवारी निकलेगी. इस दौरान लोक प्रस्तुतियों का आयोजन भी होगा. तीज माता की सवारी त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर शहर के पारंपरिक मार्गों से गुजरते हुए तालकटोरा झील पहुंचेगी. माता के शाही लवाजमे में सजे-धजे हाथी, ऊंट, बैलगाड़ियां, रथ, पालकियां और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां जयपुर की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक दिखाएंगी.

इस दौरान राजस्थानी लोक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां देंगे. शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरने वाली सवारी में राजस्थान की पारंपरिक कला और संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे. तीज माता की सवारी से पहले पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था त्रिपोलिया गेट के सामने बरामदे की छत पर रहेगी, जहां टूरिस्ट जयपुर के पारंपरिक मिष्ठान घेवर का स्वाद भी चखेंगे. महोत्सव के दौरान तालकटोरा झील के सामने पौंड्रिक उद्यान में क्राफ्ट और फूड बाजार लगाया जाएगा.