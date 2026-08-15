/जयपुर में तीज माता की शाही सवारी का भव्य नजारा, 175 लोक कलाकारों ने बिखेरा राजस्थान का लोक वैभव

Jaipur News: तीज के लोकगीतों और जयकारों के बीच शनिवार शाम जयपुर में तीज माता की शाही सवारी निकली. सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी में पूर्व राजपरिवार की महिला सदस्यों ने पूजा की. इसके बाद पालकी त्रिपोलिया गेट पहुंची, जहां पद्मनाभ सिंह ने आरती की. फिर सवारी नगर भ्रमण पर निकली. छोटी चौपड़ पर उपमुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने महाआरती की. परकोटे की गलियां लोकगीतों और लोककलाओं से गूंजती रहीं.

लोकगीतों और लोककलाओं ने बांधा समां

त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार तक राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली. कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, घूमर, चंग-ढप, मांगणियार गायन, कठपुतली और बहुरूपिया कलाकारों ने माहौल रंगीन बना दिया. अलग-अलग इलाकों से आए करीब 175 कलाकारों ने प्रस्तुति दी. घोड़ों और ऊंटों से सजा लवाजमा आकर्षण रहा.

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बेटियों ने तलवारबाजी से दिखाया दम

शाही सवारी में शौर्य सेवा संगठन की बालिकाओं ने तलवारबाजी का प्रदर्शन किया. यह प्रस्तुति खास रही. इससे राजस्थान की वीर परंपरा और महिला शक्ति की झलक दिखाई दी.

छोटी चौपड़ पर महाआरती और पुष्पवर्षा

छोटी चौपड़ पहुंचने पर तीज माता की महाआरती हुई. जेल बैंड और आरएसी बैंड ने प्रस्तुति दी. जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से तीज माता पर फूल बरसाए गए. इसके बाद सवारी गणगौरी बाजार से होती हुई पौंड्रिक पार्क पहुंची. यहां कला मेले और लोक प्रस्तुतियां हुईं.

13 जगहों पर लाइव दर्शन

इस बार सवारी देखने के लिए परकोटे तक आने की जरूरत नहीं थी. शहर के 13 प्रमुख स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गईं. अजमेरी गेट, न्यू गेट, मोती डूंगरी, त्रिमूर्ति सर्किल, रामबाग सर्किल, एसएमएस स्टेडियम, महाराजा कॉलेज, बिरला मंदिर, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान कॉलेज, ओटीएस चौराहा और पत्रिका गेट पर लाइव प्रसारण हुआ.

अमेरिका तक पहुंची जयपुर की तीज

राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (RANA) के डिजिटल माध्यम से उत्तर अमेरिका में बसे राजस्थानियों ने भी शाही सवारी का लाइव प्रसारण देखा. पर्यटन विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव स्ट्रीमिंग हुई.

आसमान से हुई फूलों की बारिश

शाही सवारी के दौरान ड्रोन से पुष्पवर्षा की गई. रास्ते में महल, हवेलियों और झरोखों से लोगों ने पालकी देखी. देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे. पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तीज जयपुर की ऐसी परंपरा है, जिसमें आस्था, लोककला, संगीत और राजसी विरासत साथ नजर आती है. डिजिटल प्रसारण से यह परंपरा विदेशों में बसे राजस्थानियों तक भी पहुंची.