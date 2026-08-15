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जयपुर में तीज माता की शाही सवारी का भव्य नजारा, 175 लोक कलाकारों ने बिखेरा राजस्थान का लोक वैभव

Rajasthan News: जयपुर में तीज माता की शाही सवारी लोकगीतों, लोककलाओं और जयकारों के बीच निकली. छोटी चौपड़ पर महाआरती हुई. 175 कलाकारों ने प्रस्तुति दी. 13 जगहों पर लाइव प्रसारण हुआ और अमेरिका में बसे राजस्थानियों ने भी शाही सवारी के दर्शन किए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 15, 2026, 11:00 PM IST | Updated:Aug 15, 2026, 11:00 PM IST
जयपुर में तीज माता की शाही सवारी का भव्य नजारा, 175 लोक कलाकारों ने बिखेरा राजस्थान का लोक वैभव
Image Credit: जयपुर में तीज माता की शाही सवारी निकली.

Jaipur News: तीज के लोकगीतों और जयकारों के बीच शनिवार शाम जयपुर में तीज माता की शाही सवारी निकली. सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी में पूर्व राजपरिवार की महिला सदस्यों ने पूजा की. इसके बाद पालकी त्रिपोलिया गेट पहुंची, जहां पद्मनाभ सिंह ने आरती की. फिर सवारी नगर भ्रमण पर निकली. छोटी चौपड़ पर उपमुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने महाआरती की. परकोटे की गलियां लोकगीतों और लोककलाओं से गूंजती रहीं.

लोकगीतों और लोककलाओं ने बांधा समां
त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार तक राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली. कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, घूमर, चंग-ढप, मांगणियार गायन, कठपुतली और बहुरूपिया कलाकारों ने माहौल रंगीन बना दिया. अलग-अलग इलाकों से आए करीब 175 कलाकारों ने प्रस्तुति दी. घोड़ों और ऊंटों से सजा लवाजमा आकर्षण रहा.

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बेटियों ने तलवारबाजी से दिखाया दम
शाही सवारी में शौर्य सेवा संगठन की बालिकाओं ने तलवारबाजी का प्रदर्शन किया. यह प्रस्तुति खास रही. इससे राजस्थान की वीर परंपरा और महिला शक्ति की झलक दिखाई दी.

छोटी चौपड़ पर महाआरती और पुष्पवर्षा
छोटी चौपड़ पहुंचने पर तीज माता की महाआरती हुई. जेल बैंड और आरएसी बैंड ने प्रस्तुति दी. जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से तीज माता पर फूल बरसाए गए. इसके बाद सवारी गणगौरी बाजार से होती हुई पौंड्रिक पार्क पहुंची. यहां कला मेले और लोक प्रस्तुतियां हुईं.

13 जगहों पर लाइव दर्शन
इस बार सवारी देखने के लिए परकोटे तक आने की जरूरत नहीं थी. शहर के 13 प्रमुख स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गईं. अजमेरी गेट, न्यू गेट, मोती डूंगरी, त्रिमूर्ति सर्किल, रामबाग सर्किल, एसएमएस स्टेडियम, महाराजा कॉलेज, बिरला मंदिर, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान कॉलेज, ओटीएस चौराहा और पत्रिका गेट पर लाइव प्रसारण हुआ.

अमेरिका तक पहुंची जयपुर की तीज
राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (RANA) के डिजिटल माध्यम से उत्तर अमेरिका में बसे राजस्थानियों ने भी शाही सवारी का लाइव प्रसारण देखा. पर्यटन विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव स्ट्रीमिंग हुई.

आसमान से हुई फूलों की बारिश
शाही सवारी के दौरान ड्रोन से पुष्पवर्षा की गई. रास्ते में महल, हवेलियों और झरोखों से लोगों ने पालकी देखी. देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे. पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तीज जयपुर की ऐसी परंपरा है, जिसमें आस्था, लोककला, संगीत और राजसी विरासत साथ नजर आती है. डिजिटल प्रसारण से यह परंपरा विदेशों में बसे राजस्थानियों तक भी पहुंची.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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