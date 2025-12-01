Rajasthan Crime News: जयपुर के दौलतपुरा थाना क्षेत्र में भेरू खेजड़ा न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के श्री देव हीरामलजी महाराज मंदिर में सोमवार तड़के बड़ी चोरी हुई. बेखौफ चोर ने भगवान हीरामलजी, तेजाजी, देवनारायणजी, शिवजी और राधा-कृष्ण की मूर्तियों से सोने-चांदी के कीमती आभूषण उतार लिए तथा दानपात्र में रखे करीब 2 लाख रुपये नकद भी चुरा कर फरार हो गया.
Jaipur News: जयपुर दौलतपुरा थाना क्षेत्र के भेरू खेजड़ा न्यू ट्रांसपोर्ट नगर स्थित श्री देव हीरामलजी महाराज मंदिर में सोमवार तड़के एक चोर ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर ने भगवान हीरामलजी, तेजाजी, देवनारायणजी, शिवजी और राधा-कृष्ण की मूर्तियों से सोने-चांदी के आभूषण तथा दानपात्र में रखे करीब 2 लाख रुपये नकद चुरा लिए. पूरी वारदात मंदिर के CCTV कैमरे में कैद हो गई.
चोर ने मुंह पर कपड़ा बांधकर दी घटना को अंजाम
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर मंदिर में घुसता है. वह पूरी तरह बेखौफ और आराम से पहले दानपात्र का ताला तोड़ता है, फिर मूर्तियों से सोने-चांदी के जेवर उतारता है और सारा माल बैग में भरकर आराम से बाहर निकल जाता है. चोर ने वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि कोई शोर-शराबा तक नहीं हुआ.
सुबह पूजा के लिए पहुंचे महंत को लगा पता
सुबह करीब 5 बजे मंदिर के महंत जब पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे तो मुख्य दरवाजा खुला मिला. दानपात्र का ताला टूटा हुआ था और नकदी गायब थी. अंदर जाकर देखा तो सभी मूर्तियों से कीमती आभूषण भी गायब थे. महंत ने तुरंत दौलतपुरा पुलिस को सूचना दी.
पुलिस और FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य
सूचना मिलते ही दौलतपुरा थानाधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और फॉरेंसिक विशेषज्ञ (FSL) टीम को बुलाया. टीम ने फिंगरप्रिंट, पैरों के निशान और अन्य सबूत जुटाए. जब पुलिस ने CCTV फुटेज देखी तो चोर की बेखौफी देखकर हैरान रह गई.
चोर की तलाश में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. आसपास के इलाकों के अन्य CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. मंदिर समिति ने चोरी गए आभूषणों की कीमत करीब 2 लाख रुपये से अधिक बताई है. क्षेत्र में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर लोगों में रोष है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
