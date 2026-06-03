/जयपुर में फिर थार का कहर, MBBS स्टूडेंट राकेश मीणा को मारी टक्कर, 150 मीटर तक घसीटी बाइक

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Jaipur News: जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. जगतपुरा इलाके में देर रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच एक तेज रफ्तार थार वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार थार वाहन एक एमबीबीएस छात्र चला रहा था. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक थार के नीचे फंस गई और वाहन उसे करीब 150 मीटर तक घसीटते हुए ले गया. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान दौसा निवासी राकेश मीणा के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक थार में तीन लोग सवार थे और सभी के नशे की हालत में होने की आशंका जताई जा रही है.
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. हादसे को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है.
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