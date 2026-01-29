जयपुर की सड़कों पर थार बनी काल, 30 दिन में 3 युवाओं की मौत से मचा हड़कंप

Jaipur Thar Accident: जयपुर की सड़कों पर इन दिनों रफ़्तार का जुनून जानलेवा साबित हो रहा है. पिछले एक महीने में थार गाड़ी से हुए सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. तेज़ रफ्तार, नशे में ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ने राजधानी की सड़कों को मानो खूनी रंग में रंग दिया है.

एक के बाद एक बड़े हादसे

3 दिसंबर: ज्योति नगर/विधानसभा क्षेत्र में लाल रंग की थार ने केशव को कुचल दिया. मौके पर ही मौत. पुलिस ने महिला चालक (क्रिकेटर) को गिरफ्तार किया.

20 जनवरी - करधनी एक्सप्रेस-वे पर ब्लैक थार ने 18 वर्षीय अनाया को टक्कर मारी. एयरफोर्स की तैयारी कर रही अनाया की मौत हो गई. वाहन जितेंद्र चौधरी के नाम दर्ज बताया जा रहा है, चालक फरार.

24 जनवरी- जयंती बाज़ार में डिलीवरी बॉय फैजान को थार ने टक्कर मारी, मौके पर मौत. पुलिस ने चालक मनीष को हिरासत में लिया.

वहीं अभी 26 जनवरी की देर रात विधानसभा के सामने सफेद थार ने चार गाड़ियों को टक्कर मारी. जानमाल की हानि नहीं, लेकिन दहशत फिर गहरा गई.

क्यों बढ़ रहे हैं हादसे

जानकारों के मुताबिक इन हादसों के पीछे मुख्य वजहें हैं

ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और लापरवाह ड्राइविंग. कई मामलों में हादसे के बाद चालक फरार हो जाते हैं, और कमजोर धाराएं लगने से आरोपी को आसानी से ज़मानत मिल जाती है-जिससे पीड़ित परिवारों को इंसाफ पाने में मुश्किल होती है.

एक के बाद एक हादसों के चलते जयपुर में अब घर से निकलते वक्त डर लगता है-कब कौन सी तेज़ रफ्तार गाड़ी चपेट में ले ले.जरूरत है कि लापरवाह ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस अपनाया जाए, कड़ी धाराएं लगें और ऐसा उदाहरण बने कि भविष्य में कोई नियम तोड़ने की हिम्मत न करे.

पिछले एक महीने की घटनाएं साफ संकेत दे रही हैं कि कुछ चालकों में कानून का खौफ़ खत्म हो चुका है. ऐसे में जरूरी है कि ओवर स्पीड और नशे में ड्राइविंग पर कठोर चेकिंग, गंभीर मामलों में सख्त धाराएं, बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द और वाहन जब्ती, संवेदनशील इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग और स्पीड मॉनिटरिंग ताकि राजधानी की सड़कों पर मौत का यह तांडव थमे और लोग सड़कों पर फिर से बेखौफ चल सकें.

