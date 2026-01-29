जयपुर की सड़कों पर थार बनी काल, 30 दिन में 3 युवाओं की मौत से मचा हड़कंप

Rajasthan News: जयपुर में थार गाड़ियों की तेज रफ़्तार और नशे में ड्राइविंग ने एक महीने में तीन लोगों की जान ले ली है. अनाया, फैज़ान और केशव जैसे युवाओं की मौत ने पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जनता अब सख्त कानून और सुरक्षित सड़कों की मांग कर रही है.
Trending Photos
Jaipur Thar Accident: जयपुर की सड़कों पर इन दिनों रफ़्तार का जुनून जानलेवा साबित हो रहा है. पिछले एक महीने में थार गाड़ी से हुए सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. तेज़ रफ्तार, नशे में ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ने राजधानी की सड़कों को मानो खूनी रंग में रंग दिया है.
एक के बाद एक बड़े हादसे
वहीं अभी 26 जनवरी की देर रात विधानसभा के सामने सफेद थार ने चार गाड़ियों को टक्कर मारी. जानमाल की हानि नहीं, लेकिन दहशत फिर गहरा गई.
क्यों बढ़ रहे हैं हादसे
जानकारों के मुताबिक इन हादसों के पीछे मुख्य वजहें हैं
ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और लापरवाह ड्राइविंग. कई मामलों में हादसे के बाद चालक फरार हो जाते हैं, और कमजोर धाराएं लगने से आरोपी को आसानी से ज़मानत मिल जाती है-जिससे पीड़ित परिवारों को इंसाफ पाने में मुश्किल होती है.
एक के बाद एक हादसों के चलते जयपुर में अब घर से निकलते वक्त डर लगता है-कब कौन सी तेज़ रफ्तार गाड़ी चपेट में ले ले.जरूरत है कि लापरवाह ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस अपनाया जाए, कड़ी धाराएं लगें और ऐसा उदाहरण बने कि भविष्य में कोई नियम तोड़ने की हिम्मत न करे.
पिछले एक महीने की घटनाएं साफ संकेत दे रही हैं कि कुछ चालकों में कानून का खौफ़ खत्म हो चुका है. ऐसे में जरूरी है कि ओवर स्पीड और नशे में ड्राइविंग पर कठोर चेकिंग, गंभीर मामलों में सख्त धाराएं, बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द और वाहन जब्ती, संवेदनशील इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग और स्पीड मॉनिटरिंग ताकि राजधानी की सड़कों पर मौत का यह तांडव थमे और लोग सड़कों पर फिर से बेखौफ चल सकें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!