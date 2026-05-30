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जयपुर हिट-एंड-रन केस अपडेट: CCTV ने खोला खौफनाक हादसे का राज, थार चालक गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर के बरकत नगर क्षेत्र में खड़े कई वाहनों को टक्कर मारकर फरार हुए थार चालक को बजाज नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना CCTV में कैद हुई, जिसमें एक महिला खुद को बचाने के लिए भागती नजर आ रही है. 
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: May 30, 2026, 09:35 AM|Updated: May 30, 2026, 09:35 AM
जयपुर हिट-एंड-रन केस अपडेट: CCTV ने खोला खौफनाक हादसे का राज, थार चालक गिरफ्तार
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जयपुर शहर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में 22 मई की रात लापरवाही से वाहन चलाने और सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को टक्कर मारकर फरार होने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई थार जीप भी बरामद कर जब्त कर ली है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था, वहीं स्थानीय लोगों ने वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग की थी.

CCTV फुटेज में दिखी लापरवाही

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इस मामले में घटना के दो CCTV फुटेज भी सामने आए हैं. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि थार चालक तेज और लापरवाहीपूर्ण तरीके से वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मार रहा है. टक्कर इतनी अचानक हुई कि मौके पर मौजूद एक महिला ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भागकर खुद को सुरक्षित किया. फुटेज सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और भी बढ़ गई थी.

कई वाहन हुए थे क्षतिग्रस्त

जानकारी के अनुसार, यह घटना अर्जुन नगर फाटक के पास स्थित बरकत नगर क्षेत्र में हुई थी. देर रात थार जीप चालक ने नियंत्रण खोते हुए सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा. हादसे के बाद चालक मौके पर रुके बिना वाहन सहित फरार हो गया था. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पुलिस ने बनाई विशेष टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए बजाज नगर थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन किया. जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया. फुटेज के आधार पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त थार जीप की पहचान की और उसके मालिक व चालक तक पहुंचने के लिए तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों को जुटाया.

झुंझुनूं निवासी आरोपी गिरफ्तार

लगातार की गई जांच और निगरानी के बाद पुलिस ने आरोपी सोनू दायमा को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मूल रूप से झुंझुनूं का निवासी है और वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में किराये के फ्लैट में रह रहा था. पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई थार जीप भी बरामद कर जब्त कर ली है.

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

आरोपी की गिरफ्तारी और मामले के खुलासे में बजाज नगर थाना पुलिस की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विशेष रूप से हेड कांस्टेबल अविनाश, कांस्टेबल महेंद्र कुमार और कांस्टेबल रामावतार के प्रयासों से आरोपी तक पहुंचना संभव हो सका. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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