Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

शादी सीज़न में चोर गिरोह एक्टिव, गैंग के सदस्य छोटे बच्चे कैश-ज्वैलरी पर रख रहे नजर

Jaipur Wedding Season Crime : नवंबर में शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है जो मार्च अप्रैल तक चलता है. जयपुर शाही शादियों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर कई शाही शादियां होती है. लेकिन इसी शादियों में चोर गिरोह की भी नज़रें होती है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 18, 2025, 01:23 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 01:23 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन 13 जिलों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी, कड़ाके की सर्दी की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान के इन 13 जिलों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी, कड़ाके की सर्दी की चेतावनी

अरावली की गोद में बसा झीलों का शहर, जिसकी खूबसूरती देख विदेशी भी हो जाते हैं दीवाने!
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

अरावली की गोद में बसा झीलों का शहर, जिसकी खूबसूरती देख विदेशी भी हो जाते हैं दीवाने!

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम मोदी कल दबाएंगे बटन, 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपये! 21वीं किस्त तैयार
7 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम मोदी कल दबाएंगे बटन, 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपये! 21वीं किस्त तैयार

Bullet Train in Rajasthan: राजस्थान के 9 जिलों में 320 किमी/घंटा की रफ्तार, महज 3 घंटे में जयपुर से मुंबई ! सपना या सच ?
7 Photos
bullet train

Bullet Train in Rajasthan: राजस्थान के 9 जिलों में 320 किमी/घंटा की रफ्तार, महज 3 घंटे में जयपुर से मुंबई ! सपना या सच ?

शादी सीज़न में चोर गिरोह एक्टिव, गैंग के सदस्य छोटे बच्चे कैश-ज्वैलरी पर रख रहे नजर

Jaipur News : देशभर में शादियों का सीज़न जारी है , होटल और गार्डन में शादीयो की धूम और भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन इस बीच जयपुर में ऐसा चोर गिरोह भी सक्रिय हैं, जो मौक़ा पाकर शादी समारोह से छोटे बच्चों की मदद से कैश और ज्वेलरी से भरे बैग चोरी करते हैं. पिछले साल इस गिरोह ने जमकर आतंक मचाया था लेकिन इस बार पहले से ही पुलिस अलर्ट मोड पर है.

पिछले साल शादियों के सीज़न में बच्चा चोर गिरोह ने जयपुर में जमकर आतंक मचाया था इस बार इस तरह की किसी प्रकार की कोई घटना न हो इसको लेकर जयपुर पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड़ पर है. बच्चा चोर गिरोह एक ऐसा गिरोह है. जिसमें बड़े शामिल होते हैं, लेकिन बड़े केवल गार्डन और होटल के बाहर रहते हैं. वह बच्चों को तैयार करके होटल और मैरिज गार्डन के अंदर भेजते हैं और बच्चे मौक़ा पाकर दूल्हा दुल्हन या स्टेज के पास से ज्वेलरी से भरा बैग चोरी कर फ़रार हो जाता है. बच्चों पर कोई आसानी से शक नहीं करता इसलिए इस गिरोह में बच्चों को विशेष तौर पर ट्रेंड किया जाता है.

पुलिस ने बताया कि होटल रिसॉर्ट और मैरिज गार्डन पर पुलिस अभियान चला रही है , सभी थानाधिकारीयो और स्पेशल टीम अलग मोड़ पर रखा गया है. मैरिज गार्डन की एंट्री और एक्जिट गेट पर CCTV लगाए जाएं ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वही मैरिज गार्डन संचालक और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को भी ट्रेनिंग दी जा रही है. संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है. वहीं पूर्व में चालान शुदा अपराधियों को राउंडअप कर पूछताछ कर ऐसे गिरोह के बारे में जानकारी जुटायी जा रही है.

नवंबर में शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है जो मार्च अप्रैल तक चलता है. जयपुर शाही शादियों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर कई शाही शादियां होती है. लेकिन इसी शादियों में चोर गिरोह की भी नज़रें होती है.

हालाँकि अभी तक एक भी इस तरह का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन जयपुर पुलिस पहले से ही ऐसी गैंग्स को लेकर अलर्ट है .इस बार वारदात होने से पहले ही जयपुर पुलिस अलर्ट नज़र आ रही है वहीं पुलिस आमजन से भी अपील पर रहेगी कोई भी अगर शादी में जाए तो आस पास के लोगों पर नज़र रखें. अगर कोई अनजान व्यक्ति दिखाई दे तो स्थानीय पुलिस से संपर्क करें .

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news