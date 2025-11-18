शादी सीज़न में चोर गिरोह एक्टिव, गैंग के सदस्य छोटे बच्चे कैश-ज्वैलरी पर रख रहे नजर

Jaipur News : देशभर में शादियों का सीज़न जारी है , होटल और गार्डन में शादीयो की धूम और भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन इस बीच जयपुर में ऐसा चोर गिरोह भी सक्रिय हैं, जो मौक़ा पाकर शादी समारोह से छोटे बच्चों की मदद से कैश और ज्वेलरी से भरे बैग चोरी करते हैं. पिछले साल इस गिरोह ने जमकर आतंक मचाया था लेकिन इस बार पहले से ही पुलिस अलर्ट मोड पर है.

पिछले साल शादियों के सीज़न में बच्चा चोर गिरोह ने जयपुर में जमकर आतंक मचाया था इस बार इस तरह की किसी प्रकार की कोई घटना न हो इसको लेकर जयपुर पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड़ पर है. बच्चा चोर गिरोह एक ऐसा गिरोह है. जिसमें बड़े शामिल होते हैं, लेकिन बड़े केवल गार्डन और होटल के बाहर रहते हैं. वह बच्चों को तैयार करके होटल और मैरिज गार्डन के अंदर भेजते हैं और बच्चे मौक़ा पाकर दूल्हा दुल्हन या स्टेज के पास से ज्वेलरी से भरा बैग चोरी कर फ़रार हो जाता है. बच्चों पर कोई आसानी से शक नहीं करता इसलिए इस गिरोह में बच्चों को विशेष तौर पर ट्रेंड किया जाता है.

पुलिस ने बताया कि होटल रिसॉर्ट और मैरिज गार्डन पर पुलिस अभियान चला रही है , सभी थानाधिकारीयो और स्पेशल टीम अलग मोड़ पर रखा गया है. मैरिज गार्डन की एंट्री और एक्जिट गेट पर CCTV लगाए जाएं ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है.

वही मैरिज गार्डन संचालक और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को भी ट्रेनिंग दी जा रही है. संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है. वहीं पूर्व में चालान शुदा अपराधियों को राउंडअप कर पूछताछ कर ऐसे गिरोह के बारे में जानकारी जुटायी जा रही है.

नवंबर में शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है जो मार्च अप्रैल तक चलता है. जयपुर शाही शादियों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर कई शाही शादियां होती है. लेकिन इसी शादियों में चोर गिरोह की भी नज़रें होती है.

हालाँकि अभी तक एक भी इस तरह का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन जयपुर पुलिस पहले से ही ऐसी गैंग्स को लेकर अलर्ट है .इस बार वारदात होने से पहले ही जयपुर पुलिस अलर्ट नज़र आ रही है वहीं पुलिस आमजन से भी अपील पर रहेगी कोई भी अगर शादी में जाए तो आस पास के लोगों पर नज़र रखें. अगर कोई अनजान व्यक्ति दिखाई दे तो स्थानीय पुलिस से संपर्क करें .



