जयपुर में 40 मिनट तक खंगाला घर, चोरों ने साफ की तिजोरी, 7 लाख के जेवर-नकदी गायब

Jaipur crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर में चोरों ने एक बार फिर सूने मकान को निशाना बनाया है. मंगलम विहार कॉलोनी में नरेंद्र कुमार जांगिड़ के घर में बदमाशों ने घुसकर करीब 7 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी साफ कर दी. घटना की पूरी फिल्म घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जो अब पुलिस जांच का मुख्य आधार बनी हुई है. यह वारदात 15 फरवरी की रात की है, जब जांगिड़ परिवार झुंझुनू में रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने गया हुआ था. परिवार के सदस्यों ने बताया कि वे 15 फरवरी को दोपहर में घर से निकले थे और रविवार सुबह वापस लौटे. घर पहुंचते ही मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखकर वे चौंक गए. अंदर जाकर देखा तो पूरा घर अस्त-व्यस्त था. अलमारियां खुली हुईं, सामान बिखरा पड़ा और कीमती वस्तुएं गायब.

नरेंद्र कुमार जांगिड़ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चोरों ने अलमारी से 2 सोने की अंगूठियां, 1 सोने की नथ, 1 सोने का कांटा, 1 सोने का टीका, करीब एक किलो चांदी के आभूषण और 70 हजार रुपये नकद चुरा लिए. इन जेवरों की बाजार मूल्य लगभग 7 लाख रुपये आंकी जा रही है. परिवार के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि ये जेवर उनके सालों की मेहनत और यादों से जुड़े थे. जांगिड़ ने कहा कि शादी के मौके पर घर खाली छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन वे नहीं सोचते थे कि चोर इतनी आसानी से वारदात को अंजाम दे देंगे. पड़ोसियों का कहना है कि कॉलोनी में सीसीटीवी तो हैं, लेकिन रात के समय सुरक्षा गार्ड की कमी रहती है, जिससे चोरों को मौका मिल जाता है.



सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि दो बदमाश मुख्य गेट कूदकर घर के अंदर घुसे. वे रात के अंधेरे में सावधानी से आगे बढ़े और मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर प्रवेश किया. उसके बाद उन्होंने घर के हर कमरे को बारी-बारी से खंगाला. फुटेज से पता चलता है कि चोर करीब 40 मिनट तक घर में रुके और आराम से सारा सामान तलाशा. वे अलमारियों, दराजों और अन्य जगहों पर छिपे सामान को निकालते दिख रहे हैं. वारदात को अंजाम देने के बाद वे उसी रास्ते से फरार हो गए. पुलिस का कहना है कि फुटेज काफी स्पष्ट है, जिससे आरोपियों की पहचान आसान हो सकती है. वे संभवतः स्थानीय गिरोह के सदस्य हैं, जो सूने घरों को निशाना बनाते हैं.

घटना की सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया. पुलिस ने धारा 380 (चोरी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. जांच अधिकारी ने बताया कि फुटेज के आधार पर बदमाशों की शक्लें साफ दिख रही हैं, इसलिए जल्द ही उनकी पहचान कर ली जाएगी. पुलिस ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सीसीटीवी से मिले क्लू के आधार पर संदिग्धों की तलाश कर रही है. साथ ही, कॉलोनी के अन्य घरों के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों के आने-जाने का रूट पता लग सके.

