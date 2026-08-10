/जयपुर में चोरों का आतंक, आमेर के जैन मंदिर से छत्र और दानपात्र की नकदी गायब

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर में स्थित दिगंबर जैन मंदिर संघीजी नसियां में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पहाड़ी के रास्ते मंदिर तक पहुंचे और सीढ़ियों की ओर लगे गेट की कुंडी तोड़कर मंदिर परिसर में दाखिल हुए. चोर मंदिर में स्थापित मूर्तियों के छत्र और दानपात्र में रखी नकदी लेकर फरार हो गए.

वहीं, सुबह मंदिर के पुजारी चंद्र प्रकाश जैन मंदिर पहुंचे तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला. पुजारी ने देखा कि सीढ़ियों वाले गेट की कुंडी टूटी हुई थी, अंदर जाकर जांच करने पर मंदिर की मूर्तियों के छत्र गायब मिले. वहीं, दानपात्र में रखी रकम भी नहीं मिली. घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी गई.

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आमेर थाना पुलिस की जांच जारी

आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का जायजा लिया पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू कर दी है. आमेर थाना अधिकारी गौतम डोटासरा ने बताया कि पुलिस अब मंदिर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही चोरों के आने-जाने वाले संभावित रास्तों की भी जांच की जा रही है.

श्रद्धालुओं में नाराजगी

मामले की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. वही जल्द ही वारदात का खुलासा करने का दावा किया है. आमेर जैसे ऐतिहासिक और पर्यटन क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थल पर चोरी की घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी है.

परचून की दुकान में भी हुई चोरी

इधर, जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में चोरों ने परचून की दुकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. घटना बड़पीपली बस स्टैंड की बताई जा रही है. देर रात चोर दुकान के टिनशेड को तोड़कर अंदर घुसे और दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान और नगदी चोरी कर फरार हो गए. सुबह दुकान पहुंचने पर व्यापारी को चोरी की जानकारी हुई.

इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. पुलिस द्वारा संदिग्धों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही चोरों का सुराग लगाने का दावा कर रही है.

