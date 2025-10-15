जयपुर में बाथरूम की खिड़की से घरों में घुसे चोर, 9 दिन में 7 मकानों को बनाया निशाना

Jaipur News: जयपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. बीते 9 दिनों में चोरी की 7 वारदातें हो चुकी हैं. ये चोर बाथरूम की खिड़की से घरों में घुसते और चोरी करते.
Jaipur News: राजधानी जयपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और माणक चौक थाना पुलिस को खुला चैलेंज देते हुए चोर एक के बाद एक चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. ताज्जुब की बात यह है कि हर वारदात के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर मौका मुआयना करती है लेकिन अब तक चोरों का कोई भी ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है. माणक चौक थाने के पीछे वाली गली में स्थित धाबाई जी का खुर्रा में चोरों ने आतंक मचा रखा है.
धाबाई जी का खुर्रा एरिया में चोरियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं. इलाके में बीते 9 दिनों में चोरी की 7 वारदातें हो चुकी लेकिन पुलिस तब तक एक भी वारदात का खुलासा नहीं कर पाई है. इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है.
वहीं, स्थानीय लोग रात में खुद अपने हाथों में लाठी-डंडे लेकर चौकीदारी और गश्त कर रहे हैं, इसके बावजूद भी चोरी की वारदातें नहीं थम रही. रात होते ही कॉलोनी के पुरुष, महिलाएं, बालिकाएं और बच्चे अपने हाथों में लाठी-डंडा लेकर अपने-अपने घरों के बाहर चौकीदारी करते हैं. वहीं, दोपहिया वाहनों पर सवार होकर भी गलियों में गश्त करते हैं. स्थानीय लोगों को कहना है कि चोर रात 2 बजे के बाद इलाके में सक्रिय होते हैं. सुबह 4 बजे से पहले वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं.
इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदातों के चलते मंगलवार दोपहर पुलिस के अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई. जैसे ही अधिकारी दौरा करके वापस लौटे उसके कुछ ही समय बाद चोरों ने लाखों रुपये की एक और चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला.
चोरों ने एक मकान के बाथरूम की खिड़की तोड़ मकान में प्रवेश पर लाखों रुपये के जेवर चुरा लिए. स्थानीय लोगों को वारदात का पता चला तो फिर से सड़क पर उतर आए. मंगलवार को चोरों ने शेखर शुक्ला के घर के पीछे की गली से बाथरूम की खिड़की तोड़ी और कमरे में रखी अलमारी का लॉक तोड़कर 20 से 25 तोला सोने की ज्वेलरी चुराकर ले गए.
गौरतलब है कि इससे पहले धाबाई जी खुर्रा क्षेत्र में 26 सितंबर को घनश्याम खंडेलवाल, रामू खण्डेलवाल, 28 सितंबर को हरीश श्रीवास्तव, कमल विठ्ठल और एक अन्य मकान में चोरी हुई. इसके बाद 10 अक्टूबर को बृजेश कुमार के गोदाम से बर्तन चोरी हो गए.
पुलिस चाहे लाख दावे कर ले लेकिन सिर्फ एक ही क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातें पुलिस तंत्र पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है. स्थानीय निवासी लगातार हो रही चोरी की वारदातों से पुलिस के लच्चर रवैए के प्रति काफी आक्रोशित हैं.
