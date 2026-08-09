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जयपुर में आज निकलेगी तिरंगा यात्रा, कई रास्ते बंद और डायवर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक प्लान

Jaipur News: जयपुर में रविवार सुबह 9 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. रामनिवास बाग से बड़ी चौपड़ तक यात्रा के चलते कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध रहेगा. परकोटा क्षेत्र में मालवाहक वाहन, सिटी बस, मिनी बस और ई रिक्शा की एंट्री भी बंद रहेगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 09, 2026, 08:23 AM IST | Updated:Aug 09, 2026, 08:23 AM IST
जयपुर में आज निकलेगी तिरंगा यात्रा, कई रास्ते बंद और डायवर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक प्लान
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: राजधानी जयपुर में रविवार सुबह 9 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. यात्रा की शुरुआत रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने से होगी. यहां से यात्रा रामनिवास बाग चौराहा, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ पहुंचेगी. बड़ी चौपड़ पर सभा का आयोजन किया जाएगा. यात्रा को देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कई प्रमुख मार्गों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

अल्बर्ट हॉल की ओर आने वाले रास्तों पर बदलाव

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आरोग्य पथ तिराहा से अल्बर्ट हॉल की तरफ आने वाले वाहनों को सूचना केंद्र की ओर भेजा जाएगा. ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर वाहनों को त्रिमूर्ति सर्किल, नारायण सिंह तिराहा और गोविंद मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा. रामनिवास बाग गेट, एमजीडी स्कूल की तरफ से अल्बर्ट हॉल आने वाले वाहनों को टोंक रोड की ओर भेजा जाएगा.

न्यू गेट से अल्बर्ट हॉल जाने वाले वाहनों को रामनिवास बाग चौराहा, यादगार तिराहा और सांगानेरी गेट की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर त्रिपोलिया टी-पॉइंट से भी ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्तों पर भेजा जाएगा. म्यूजियम रोड से आने वाले वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल किए जाएंगे. भूमिगत पार्किंग में जाने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को रामनिवास बाग परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा.

रामनिवास बाग और टोंक रोड पर डायवर्जन

यादगार तिराहा से रामनिवास बाग चौराहा, टीपी नगर और दिल्ली रोड की ओर जाने वाले वाहनों को टोंक रोड, नारायण सिंह तिराहा, त्रिमूर्ति सर्किल और गोविंद मार्ग की ओर भेजा जाएगा. टोंक रोड से रामनिवास बाग चौराहा जाने वाले वाहनों को जीटीसी मॉल के सामने से वापस टोंक रोड पर मोड़ा जाएगा. जरूरत पड़ने पर अशोका टी-पॉइंट से अशोक मार्ग की ओर डायवर्जन रहेगा.

सांगानेरी गेट और परकोटा क्षेत्र में विशेष व्यवस्था

त्रिपोलिया टी-पॉइंट से न्यू गेट की ओर जाने वाले वाहनों को छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ की तरफ भेजा जाएगा. घाटगेट से रामनिवास बाग आने वाले वाहनों को मिनर्वा चौराहा से एमडी रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा. एमडी रोड पर दबाव बढ़ने पर धर्मसिंह सर्किल से गोविंद मार्ग की ओर ट्रैफिक भेजा जाएगा.

सांगानेरी गेट पहुंचने से पहले बड़ी चौपड़ से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा. रामगंज चौपड़ से बड़ी चौपड़ आने वाले वाहनों के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी. अधिक दबाव होने पर गलतागेट चौराहा से दिल्ली रोड की ओर ट्रैफिक भेजा जाएगा.

आमेर और जलमहल की ओर से आने वालों के लिए रास्ता

आमेर और जलमहल की तरफ से आने वाले वाहन सुभाष चौक, चार दरवाजा, घोड़ा निकास रोड और रामगंज चौपड़ होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे. ट्रैफिक अधिक होने पर रामगढ़ मोड़ से धोबीघाट की ओर डायवर्जन किया जाएगा.

बांदरवाल गेट के आगे वाहनों का प्रवेश रोक दिया जाएगा. गणगौरी बाजार से सादुल सिंह की नाल, नगर निगम की मोरी, जलेबी चौक और बांदरवाल गेट की ओर यातायात नियंत्रित रहेगा. छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ जाने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा.

परकोटा में मालवाहक वाहनों पर रोक

तिरंगा यात्रा के दौरान परकोटा क्षेत्र में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. रामगढ़ मोड़, गलतागेट, घाटगेट, सांगानेरी गेट, न्यू गेट, अजमेरी गेट और संजय सर्किल से सिटी बस, मिनी बस और ई-रिक्शा का प्रवेश भी बंद रहेगा.

जौहरी बाजार, हवा महल बाजार, रामगंज बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार और चांदपोल बाजार के मुख्य मार्गों पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. हालांकि एंबुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहनों को निर्बाध आवागमन की अनुमति रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस ने की अपील

जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें. घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी की जानकारी लें और संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने से यातायात व्यवस्था सुचारु रखने में मदद मिलेगी और लोगों को परेशानी से बचाया जा सकेगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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