/कजाकिस्तान से MBBS, भारत में साइबर क्राइम! ED अधिकारी बनकर डराते थे ठग, देशभर में 100 से ज्यादा शिकायतों वाला गैंग गिरफ्तार

Jaipur Digital Arrest Scam: जयपुर की श्याम नगर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देशभर में साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. जांच में सामने आया है कि गिरोह के कई सदस्य कजाकिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके हैं और मेडिकल प्रोफेशन छोड़कर साइबर अपराध की दुनिया में उतर गए. गिरोह के खिलाफ देशभर में 100 से अधिक शिकायतें और मामले दर्ज बताए जा रहे हैं.



डॉक्टर बनकर नहीं, ठग बनकर लौटे भारत

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी गणेश चौधरी और फरार मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई उर्फ कार्तिक ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी. पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई और भारत लौटने के बाद उन्होंने साइबर ठगी के नेटवर्क में काम शुरू कर दिया.

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75 वर्षीय महिला डॉक्टर को बनाया शिकार

गिरोह का सबसे चर्चित शिकार जयपुर की 75 वर्षीय महिला डॉक्टर रहीं. आरोपियों ने खुद को ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर महिला को चार दिनों तक डिजिटल अरेस्ट जैसा माहौल बनाकर रखा. उन्हें बताया गया कि उनका पैसा आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी. डर और मानसिक दबाव के चलते महिला डॉक्टर लगातार वीडियो कॉल और फोन पर निगरानी में रहीं. ठगों ने परिवार को भी डराया और आखिरकार उनसे करीब 24 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए.



जयपुर के बाद बेंगलुरु में 40 लाख की ठगी

पुलिस के अनुसार जयपुर में वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद इसी गिरोह ने बेंगलुरु में भी 40 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी की. जांच में सामने आया है कि गिरोह लगातार देशभर में लोगों को निशाना बना रहा था और अलग-अलग राज्यों में सक्रिय था.

विदेशी छात्रों के खातों से खरीदते थे डिजिटल करेंसी

जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. गिरोह विदेशों में एमबीबीएस कर रहे भारतीय छात्रों के बैंक खातों का इस्तेमाल करता था. इन खातों में सीडीएम मशीनों के जरिए नकदी जमा करवाई जाती थी और फिर यूएसडीटी (USDT) जैसी डिजिटल करेंसी खरीदी जाती थी. बाद में डिजिटल करेंसी बेचकर रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी, जिससे ठगी के पैसों का स्रोत छिपाया जा सके.



फर्जी पहचान के सहारे खुलवाते थे खाते

फरार मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई उर्फ कार्तिक पर आरोप है कि वह फर्जी नाम और पते से आधार कार्ड बनवाकर बैंक खाते खुलवाता था. पुलिस के मुताबिक वह लगातार अपनी पहचान और ठिकाना बदलता रहता था ताकि जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर रह सके.



भारी मात्रा में सामान बरामद

श्याम नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सदस्य गणेश चौधरी और दुष्यंत जांगिड़ को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 32 एटीएम कार्ड, 12 चेकबुक, 9 पासबुक, 8 सिम कार्ड, 2 रबर स्टाम्प, 5 मोबाइल फोन और 1.27 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं.



देशभर में फैला है नेटवर्क

साइबर पोर्टल पर आरोपियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों से 100 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं. पुलिस को आशंका है कि गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है और इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं.



क्या होता है डिजिटल अरेस्ट?

पुलिस और साइबर विशेषज्ञों के अनुसार "डिजिटल अरेस्ट" नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है. कोई भी जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती. यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर पैसे मांगता है या गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो यह साइबर ठगी हो सकती है.



ऐसे रहें सुरक्षित

किसी भी अनजान कॉल पर पैसे ट्रांसफर न करें.

सरकारी एजेंसी के नाम पर आने वाली धमकी भरी कॉल की पुष्टि करें.

वीडियो कॉल पर पूछताछ या गिरफ्तारी के दावे पर भरोसा न करें.

साइबर ठगी की आशंका होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं.

नजदीकी पुलिस थाने या साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें.

फरार आरोपियों की तलाश जारी

फिलहाल जयपुर पुलिस फरार मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई उर्फ कार्तिक और उसके साथी जगदीश की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस को उम्मीद है कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद देशभर में फैले डिजिटल अरेस्ट नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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