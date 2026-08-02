/जयपुर में ट्रैफिक जाम का पक्का इलाज,बाइस गोदाम से चोमू हाउस तक का सफर होगा आसान, राजमहल जंक्शन पर बनेगा अंडरपास

Rajasthan Good News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए एक नई आधारभूत परियोजना पर काम शुरू करने की तैयारी है. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने राजमहल पैलेस जंक्शन पर अंडरपास विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है. माना जा रहा है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल बाइस गोदाम से चोमू हाउस सर्किल तक का सफर पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज हो जाएगा. वर्तमान में इस जंक्शन पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे व्यस्त समय में लंबा ट्रैफिक जाम लगना आम बात हो गई है. खासकर सिविल लाइंस आरओबी शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में वाहनों का दबाव और अधिक बढ़ गया है.



सिग्नल पर रुकने की जरूरत होगी कम

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प्रस्तावित अंडरपास का सबसे बड़ा उद्देश्य इस जंक्शन पर ट्रैफिक के प्रवाह को सुचारु बनाना है. यदि परियोजना को मंजूरी मिलती है और निर्माण कार्य पूरा होता है तो बाइस गोदाम से चोमू हाउस की ओर जाने वाले वाहनों को बार-बार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि जाम में फंसने की समस्या भी काफी हद तक कम होगी. नियमित रूप से इस मार्ग का उपयोग करने वाले हजारों वाहन चालकों को प्रतिदिन राहत मिलने की उम्मीद है.



समय और ईंधन दोनों की होगी बचत

ट्रैफिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी प्रमुख चौराहे पर निर्बाध यातायात व्यवस्था होने से वाहन कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं. इसका सीधा लाभ ईंधन की खपत में कमी और प्रदूषण घटने के रूप में भी मिलता है. राजमहल जंक्शन पर अंडरपास बनने से वाहनों की लंबी कतारें कम होंगी, जिससे कार, बस, ऑटो और दोपहिया वाहन चालकों का समय बचेगा. साथ ही बार-बार ब्रेक और स्टार्ट की स्थिति कम होने से ईंधन की बचत भी होगी.



पैदल यात्रियों और दिव्यांगजनों का भी रखा जाएगा ध्यान

यह परियोजना केवल वाहनों की आवाजाही तक सीमित नहीं है. प्रस्ताव में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है. योजना के अनुसार सड़क पार करने वालों के लिए सुरक्षित पैदल मार्ग विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैंप और सुगम फुटपाथ जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल की जाएंगी, ताकि हर वर्ग के लोग बिना किसी असुविधा के इस क्षेत्र का उपयोग कर सकें.



शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को मिलेगा नया आधार

जयपुर में तेजी से बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए सड़क नेटवर्क का विस्तार और आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन समय की जरूरत बन चुका है. राजमहल जंक्शन पर प्रस्तावित अंडरपास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इसके निर्माण से न केवल इस चौराहे की यातायात क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आसपास के प्रमुख मार्गों पर भी ट्रैफिक का दबाव कम होने की संभावना है. यदि प्रस्ताव तय समय पर धरातल पर उतरता है तो आने वाले वर्षों में जयपुर के लाखों लोगों को अधिक सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक यातायात का लाभ मिल सकेगा.

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