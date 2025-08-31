जयपुर में 5-7 सितंबर को विरासत और व्यापार का भव्य संगम, राजधानी में होगा बिजनेस एक्सपो और गाला डिनर

Jaipur News: जयपुर, राजस्थान की समृद्ध विरासत और आधुनिक इवेंट उत्कृष्टता का अनूठा मेल, 5 से 7 सितंबर 2025 तक एक शानदार तीन दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी करेगा. यह आयोजन किलों, महलों और शाही मेहमाननवाजी के बीच व्यवसाय और अनुभव का एक अद्वितीय संगम प्रस्तुत करेगा. 5 सितंबर को उद्घाटन समारोह के साथ बिजनेस एक्सपो और बी2बी मीटिंग्स का आयोजन होगा, जो व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देगा.

6 सितंबर को इंडस्ट्री-विशिष्ट प्रदर्शनियां और चर्चा सत्र होंगे, जिनके बाद ऐतिहासिक जयगढ़ किले में एक भव्य गाला डिनर का आयोजन होगा, जो शाही अनुभव को और भी यादगार बनाएगा. 7 सितंबर को सम्मेलन का समापन "फ्यूचर फॉरवर्ड डायलॉग्स" और एक्सपीरिएंशियल शोकेस के साथ होगा, जो नए अवसरों और अनुभवों का द्वार खोलेगा. यह कार्यक्रम राजस्थान पर्यटन विभाग, होटलियर्स और 'इवोक' के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जो जयपुर की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक व्यापारिक संभावनाओं को एक मंच पर लाएगा.

आने वाले दिनों में प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू हो उससे पहले पर्यटन उद्योग से जुडें इंडस्ट्री द्वारा प्रदेश में कन्वेंशन का आयोजन किया जा रहा है.उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का प्रयास प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पर्यटन बढे जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढेंगे. इसी कडी में सितम्बर महीने में 5 से 7 सितम्बर 2025 तक जयपुर में ‘इवोक: द इवेंट इंडस्ट्री कन्वेंशन’ का आयोजन किया जा रहा है. एईई के अध्यक्ष समीर बाबेल ने बताया कि जयपुर में तीन दिवसीय कार्यक्रम व्यवसाय और अनुभव का अनोखा संगम प्रस्तुत किया जाएगा. अपनी संस्कृति, शानदार मेहमाननवाज़ी और शाही हेरिटेज के लिए पहचाना जाने वाला राजस्थान अब लाइव एक्सपीरियंस, थीम वेडिंग्स और डेस्टिनेशन इवेंट्स का उभरता केंद्र बन रहा है.

देशभर के वेडिंग प्लानर्स, कॉर्पोरेट हाउस, इवेंट प्रोफेशनल्स, हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट्स और एक्ज़ीबिटर्स को एक ही मंच साझा करने का अवसर देगा. क्यूरेटेड बी2बी मीटिंग्स और इमर्सिव शोकेस के जरिए यह आयोजन नए विचारों को जन्म देने, साझेदारियों को मजबूती देने और भविष्य की नई राहें खोलने में मदद करेगा., राजस्थान की शाही संस्कृति और हॉस्पिटैलिटी परंपरा को नया आयाम दे रहा है और आधुनिक इवेंट उत्कृष्टता का नया अध्याय भी लिख रहा है.

तीन दिन चलने वाले सम्मेलन में आगंतुक जयपुर की धरोहर, शाही वास्तुकला और जीवंत संस्कृति का अनोखा अनुभव करेंगे.,, पर्यटन विभाग,होटलियर्स,एसोसिएशन ऑफ़ इवेंट आंत्रप्रेन्योर्स और पर्यटन उद्योग से जुडें इंडस्ट्री द्वारा कन्वेंशन’ का आयोजन किया जा रहा है.

