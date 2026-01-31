इंडिया स्टोनमार्ट 2026 का धमाकेदार आगाज, जयपुर में 20+ देशों के विशेषज्ञ जुटेंगे, राजस्थान बनेगा ग्लोबल स्टोन हब!

Jaipur News: जयपुर में 5 से 8 फरवरी 2026 तक इंडिया स्टोनमार्ट 2026 (13वीं संस्करण) का भव्य आयोजन होने जा रहा है. यह भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी है, जिसमें 20 से अधिक देशों के अंतरराष्ट्रीय विजिटर्स, खरीदार, आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे. जयपुर एक्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा में आयोजित इस मार्ट में देश-विदेश के साथ राजस्थान के पत्थर उत्पादक, निर्यातक और विशेषज्ञ भाग लेंगे.



उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि इंडिया स्टोनमार्ट में राजस्थान आयोजन में शामिल होने वाले देश-विदेश के प्रतिभागियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है. पत्थर उद्योग क्षेत्र से जुडे सभी उद्यमियों को एक अंतरराष्ट्रीय मंच देने के लिए वर्ष 2000 में शुरू हुए इंडिया स्टोनमार्ट का इस वर्ष 13वां संस्करण आयोजित करने जा रहा है. यह अब तक का सबसे भव्य आयोजन होगा. इसमें चीन, तुर्की, ईरान, थाइलैंड, इटली सहित अन्य देशों से प्रदर्शक भी शामिल होंगे. कर्नल राठौड़ ने बताया कि आयोजन में राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित पत्थर के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए एक विशेष पवेलियन बनाया जाएगा. इससे प्रदेश के इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी. इससे इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.

1. लगभग 25,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में भव्य प्रदर्शनी.

2. कुल 539 स्टॉल्स के माध्यम से स्टोन, मशीनरी और वैल्यू-एडेड उत्पादों का प्रदर्शन.

3. चीन, तुर्की, ईरान, थाइलैंड, इटली सहित अन्य देशों से प्रदर्शक शामिल होंगे.

4. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रीस, श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान, मॉरीशस, जर्मनी और रूस सहित 20 से अधिक देशों से अंतरराष्ट्रीय विज़िटर्स, खरीदार, आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स और उद्योग प्रतिनिधी शामिल होंगे,

5. जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टीवल का आयोजन.

6. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खरीददारों और भारतीय प्रदर्शकों के बीच संवाद.

7. छात्रों एवं युवा प्रतिभाओं के लिए डिजाइन एवं नवाचार आधारित प्रतियोगिताएं.

8. ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम और नीति संवाद सत्र.

मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि राजस्थान को स्पष्ट नेतृत्व और नीति से नई दिशा मिली है. पिछले दो साल में निवेश प्रोत्साहन के लिए नई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं. राज्य सरकार के इन प्रयासों के कारण राजस्थान एक बेहतरीन निवेश गंतव्य बन गया है. राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर काम शुरू हो गया है. कर्नल राठौड़ ने कहा कि पिछले दो वर्ष में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतरीन काम किया है.

अब तक राजकीय क्षेत्र में एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 1.54 लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निवेश समझौतों को धरातल पर उतारा जा रहा है. इस क्रम में राइजिंग राजस्थान, प्रवासी राजस्थानी दिवस का सफल आयोजन किया गया है,,,, साथ ही, प्रदेश के युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा हाल ही में नई योजना लागू की है. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इसके तहत एक लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है.

इंडिया स्टोनमार्ट 2026 राजस्थान को केवल प्राकृतिक संसाधनों का राज्य नहीं, बल्कि वैल्यू-ड्रिवन, टेक्नोलॉजी-ओरिएंटेड और ग्लोबली कनेक्टेड स्टोन इंडस्ट्री हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है. आयोजकों ने विश्वास जताया कि इंडिया स्टोनमार्ट से निवेश, निर्यात, तकनीक अपनाने और रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा होंगे और आयोजन राजस्थान की औद्योगिक पहचान को वैश्विक मंच पर और मजबूत करेगा.

