/दिल्ली-मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं! जयपुर में पहली बार जुटेंगे दुनिया भर के 10 हज़ार B2B बायर्स, JSA सिल्वर शो से चमकेगा कारोबार

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राजधानी जयपुर में पहली बार जयपुर सिल्वर एसोसिएशन (JSA) की ओर से तीन दिवसीय JSA सिल्वर शो का आयोजन किया जाएगा. यह भव्य आयोजन 22, 23 और 24 नवंबर 2026 को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रतिष्ठित आयोजन का पोस्टर विमोचन कर इसकी औपचारिक शुरुआत की. आयोजकों का दावा है कि यह शो राजस्थान की सिल्वर इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा, जिससे प्रदेश के व्यापार, निवेश और रोजगार को नई दिशा मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने किया पोस्टर लॉन्च
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने JSA सिल्वर शो का पोस्टर लॉन्च करते हुए आयोजन की सराहना की. उन्होंने कहा कि ऐसे व्यापारिक आयोजन प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में जयपुर सिल्वर एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे.
देश-विदेश से आएंगे 250 से अधिक एग्जीबिटर्स
जयपुर सिल्वर एसोसिएशन के चेयरमैन उज्ज्वल डेरेवाला ने बताया कि तीन दिवसीय इस शो में देश और विदेश से 250 से अधिक एग्जीबिटर्स भाग लेंगे. इसके अलावा 10 हजार से ज्यादा B2B बायर्स और विजिटर्स के पहुंचने की उम्मीद है. आयोजन के दौरान सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर आर्टिकल्स, हस्तशिल्प और आधुनिक डिजाइनों का प्रदर्शन किया जाएगा. इससे जयपुर के कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधे व्यापार करने का अवसर मिलेगा.
राजस्थान की सिल्वर इंडस्ट्री को मिलेगा वैश्विक मंच
एसोसिएशन के अनुसार इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जयपुर और राजस्थान की सिल्वर इंडस्ट्री को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना है. शो के माध्यम से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, नए व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे और प्रदेश के पारंपरिक सिल्वर उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा. साथ ही स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और नए खरीदारों तक पहुंच बनाने का बड़ा मंच मिलेगा.
स्थानीय कारोबारियों को होगा सीधा लाभ
एसोसिएशन के सचिव राहुल जैन ने बताया कि अब तक राजस्थान के सिल्वर कारोबारी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और व्यापार के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित अन्य राज्यों में आयोजित प्रदर्शनियों पर निर्भर रहते थे. पहली बार जयपुर में इस स्तर का आयोजन होने से देश-विदेश के खरीदार सीधे राजस्थान आएंगे. इससे परिवहन और विपणन लागत में कमी आएगी तथा स्थानीय उद्योग को दीर्घकालिक व्यापारिक लाभ मिलने की संभावना है.
निवेश, रोजगार और निर्यात को मिलेगी नई गति
शो के कन्वीनर अरुण गर्ग ने कहा कि यह आयोजन केवल एक व्यापारिक प्रदर्शनी नहीं बल्कि राजस्थान की पारंपरिक सिल्वर कारीगरी, हस्तशिल्प और स्थानीय कलाकारों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल है. आयोजन से प्रदेश में निवेश बढ़ने, नए रोजगार के अवसर सृजित होने और सिल्वर ज्वेलरी के बढ़ते वैश्विक बाजार का लाभ जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग को मिलने की उम्मीद है. इससे निर्यात को भी नई गति मिलेगी और राजस्थान की सिल्वर इंडस्ट्री को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत पहचान मिल सकेगी.
कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान शो की कन्वीनर अनीता ढींगरा, कोषाध्यक्ष दीपेश गोयल, निशांत विजयवर्गीय, कुशाल खूंटेटा सहित जयपुर सिल्वर एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. आयोजकों का कहना है कि JSA सिल्वर शो को भविष्य में देश के प्रमुख सिल्वर व्यापार आयोजनों में शामिल करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे.
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