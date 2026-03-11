स्क्रीन टाइम से कमजोर हो रही आंखें! जयपुर में 12 से 15 मार्च तक AIOC-2026 में विशेषज्ञ देंगे समाधान

All India Ophthalmological Conference 2026: कोरोना महामारी के बाद देशभर में छोटे बच्चों और बुजुर्गों में आंखों की कमजोरी, ड्राई आई, स्क्रीन से जुड़ी थकान और अन्य नेत्र रोगों में तेजी से इजाफा हुआ है. लॉकडाउन और ऑनलाइन पढ़ाई-काम के कारण स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों पर लगातार दबाव पड़ा. इसी समस्या पर गहन मंथन और समाधान खोजने के लिए देश-विदेश के नेत्र रोग विशेषज्ञ जयपुर में जुटने जा रहे हैं. राजधानी जयपुर में 12 से 15 मार्च 2026 तक ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी (AIOC-2026) की 84वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी. यह सम्मेलन नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा और विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित अकादमिक मंच माना जाता है.



10 हजार से ज्यादा विशेषज्ञों का होगा जमावड़ा

इस चार दिवसीय सम्मेलन में भारत के विभिन्न राज्यों से साथ ही विदेशों से भी करीब 10 हजार से ज्यादा ऑप्थल्मोलॉजिस्ट (नेत्र रोग विशेषज्ञ), रिसर्चर, नेत्र सर्जन, नेत्र विज्ञान के छात्र और मेडिकल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट शामिल होने की उम्मीद है. आयोजन सचिव डॉ. मुकेश शर्मा ने बताया कि यह सम्मेलन नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने, नवीनतम तकनीकों, रिसर्च, सर्जरी के नए तरीकों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा.



कोरोना के बाद बढ़ी चुनौतियां, स्क्रीन टाइम पर फोकस

डॉ. मुकेश शर्मा ने कहा, “कोरोना काल में स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों में मायोपिया (निकट दृष्टिदोष), ड्राई आई सिंड्रोम और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं. बुजुर्गों में भी मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और मैकुलर डिजनरेशन के मामले बढ़े हैं. इस कॉन्फ्रेंस में इन सभी मुद्दों पर विशेष सेशन होंगे. साथ ही AI, रोबोटिक सर्जरी, जेनेटिक नेत्र रोगों और नेत्रदान जैसे विषयों पर भी गहन चर्चा होगी.

राजस्थान ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की बड़ी जिम्मेदारी

यह सम्मेलन ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी (AIOS) के तत्वावधान में राजस्थान ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. जयपुर में इतने बड़े पैमाने पर नेत्र चिकित्सा का यह आयोजन पहली बार हो रहा है. डॉ. मुकेश शर्मा ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में 500 से ज्यादा वैज्ञानिक पेपर प्रस्तुत किए जाएंगे, लाइव सर्जरी डेमो, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन और इंडस्ट्री एक्जीबिशन भी होगी. इसमें नवीनतम नेत्र उपकरण, लेंस, दवाइयां और सर्जिकल टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की जाएंगी.



नेत्रदान और जागरूकता पर भी जोर

कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नेत्रदान को बढ़ावा देना भी है. राजस्थान में नेत्रदान की दर अभी भी कम है. सम्मेलन के दौरान नेत्रदान शिविर, जागरूकता सत्र और नेत्रदान की प्रक्रिया पर विशेष सेशन होंगे. डॉ. मुकेश शर्मा ने कहा कि यह सम्मेलन न केवल चिकित्सकों के लिए ज्ञानवर्धक होगा, बल्कि आम जनता के लिए भी नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का माध्यम बनेगा.



जयपुर बनेगा नेत्र चिकित्सा का वैश्विक केंद्र

12 से 15 मार्च तक जयपुर नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनेगा. हजारों विशेषज्ञों का यह जमावड़ा नई खोजों, तकनीकों और अनुभवों का आदान-प्रदान करेगा. यह आयोजन राजस्थान के लिए गर्व का विषय है और देश में नेत्र स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.

