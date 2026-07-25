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जयपुर से हवाई सफर हुआ महंगा, फ्लाइट कटौती के बाद मुंबई, गोवा और बेंगलुरु के किराए में बड़ा उछाल

Jaipur Airport: जयपुर एयरपोर्ट से संचालित फ्लाइटों की संख्या में जून से हुई कटौती का असर अब हवाई किराए पर साफ दिखाई दे रहा है. मुंबई, गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद समेत कई शहरों के लिए एयरफेयर में 30 फीसदी से लेकर तीन गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published:Jul 25, 2026, 09:05 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 09:05 PM IST
जयपुर से हवाई सफर हुआ महंगा, फ्लाइट कटौती के बाद मुंबई, गोवा और बेंगलुरु के किराए में बड़ा उछाल
Image Credit: Jaipur Airport

Jaipur Airport: एयरलाइंस द्वारा जून माह से शुरू की गई फ्लाइट संचालन में कटौती का अब नकारात्मक असर दिख रहा है. कम फ्लाइट होने से हवाई किराए की दरों में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है. इन दिनों लगभग सभी शहरों के लिए हवाई किराए की दरों में दोगुना तक बढ़ोतरी हो गई है.

इन दिनों एविएशन सेक्टर में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अमेरिका-ईरान युद्ध के हालातों से एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की दरों में बढ़ोतरी हुई है. इससे देशभर में एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स की संख्या में कटौती की है. फ्लाइट संचालन में कमी एयरलाइंस ने 1 जून से शुरू कर दी थी. फ्लाइट संचालन कम होने के साइड इफेक्ट अब देखने को मिल रहे हैं.

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एक से दूसरे शहर के बीच आवागमन के विकल्प कम होने से एयरलाइंस ने हवाई किराया बढ़ा दिया है. इन दिनों जयपुर एयरपोर्ट से मुंबई, गोवा, अहमदाबाद, हैदराबाद आदि शहरों के लिए जाने का किराया बढ़ गया है. मुंबई और अहमदाबाद क्षेत्र में तेज बारिश के चलते ट्रेनों से आवागमन प्रभावित हो रहा है. कई ट्रेनें मुम्बई तक नहीं पहुंच पा रही हैं. इस कारण मुम्बई से आवागमन के लिए हवाई यात्रा पर निर्भरता बढ़ी है. इसका फायदा उठाते हुए एयरलाइंस ने मुंबई से जयपुर के बीच किराया दरें बढ़ा दी हैं.

कितना महंगा है हवाई सफर

4 अगस्त को जयपुर से मुंबई के लिए 5 फ्लाइट हैं किराया 3 गुना अधिक है. 16359 से लेकर 25 हजार रुपए तक मुम्बई के लिए किराया है. बेंगलूरु के लिए 5 फ्लाइट है किराया 8200 से लेकर 8726 रुपए है. बेंगलूरु के हवाई किराए में 1500 से 2000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. कोलकाता के लिए मात्र 3 फ्लाइट है किराया 8795 से 9215 रुपए है. हैदराबाद के लिए 3 फ्लाइट है किराया 8427 से लेकर 10160 रुपए है. आम दिनों की तुलना में कोलकाता, हैदराबाद का किराया डेढ़ गुना बढ़ा है.

चंडीगढ़ के लिए 2 फ्लाइट है किराया 5303 रुपए है. अहमदाबाद के लिए 3 फ्लाइट है किराया 7100 से 7499 रुपए है. इंदौर के लिए मात्र एक फ्लाइट है किराया 6038 रुपए है. चंडीगढ़, अहमदाबाद, इंदौर के किराए में 1300 से 2500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. पुणे के लिए 2 फ्लाइट है किराया 8145 से लेकर 9877 रुपए है. गोवा के लिए मात्र 1 फ्लाइट है किराया 12695 रुपए है. आम दिनों की तुलना में गोवा का किराया 70 प्रतिशत तक अधिक हुआ. चेन्नई के लिए मात्र 1 फ्लाइट है किराया 9687 रुपए है. लखनऊ के लिए मात्र 1 फ्लाइट है किराया 6590 रुपए है. चेन्नई और लखनऊ का किराया भी 30 प्रतिशत तक अधिक लग रहा है.

इन शहरों के लिए किराए की दरें पहले की तरह सामान्य

हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी शहरों के लिए किराया बढ़ा हो. कुछ शहरों के लिए किराए की दरें पहले की तरह सामान्य ही हैं. दरअसल एयरलाइंस हवाई किराए की दरें बकेट सिस्टम से तय करती हैं. यात्रियों की मांग अधिक होने पर किराया बढ़ जाता है. जबकि यात्रियों की मांग कम रहने पर किराया कम रहता है. जैसे वर्तमान में गुवाहाटी के लिए यात्रियों की कमी चल रही है. गुवाहाटी के लिए रोजाना 2 फ्लाइट चल रही हैं, यात्रीभार अपेक्षाकृत रूप से कम है.

ऐसे में गुवाहाटी का किराया 7145 रुपए ही लग रहा है. गुवाहाटी का हवाई सफर करीब सवा 2 घंटे का रहता है. गुवाहाटी के बराबर ही किराया जयपुर से बहुत कम दूरी पर स्थित अहमदाबाद का लग रहा है, जबकि अहमदाबाद का हवाई सफर मात्र 50 मिनट का होता है. कुल मिलाकर हवाई किराए की इन बढ़ी हुई दरों से आम यात्रियों के लिए हवाई यात्रा के विकल्प कम हो गए हैं. साथ ही यात्रियों की जेब पर भी भार बढ़ गया है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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