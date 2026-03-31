सुनो राजस्थान वालों! महंगा हुआ जयपुर से दिल्ली-अजमेर सफर, आधी रात से इतना बढ़ा टोल टैक्स

Jaipur News: अगर आप जयपुर से अजमेर, दिल्ली या सीकर की तरफ निकलते हैं, तो ये खबर सीधे आपकी यात्रा और बजट से जुड़ी है. आज आधी रात से टोल टैक्स में बढ़ोतरी होने जा रही है हालांकि राहत की बात ये है कि कार चालकों को फिलहाल छूट दी गई है, लेकिन कमर्शियल और भारी वाहनों पर असर साफ दिखेगा. सवाल सिर्फ टोल बढ़ने का नहीं है. सवाल ये भी है कि क्या हाईवे पर मिल रही सुविधाएं इस बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से हैं.

जयपुर से अजमेर, दिल्ली और सीकर जाना महंगा

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही हाईवे पर सफर महंगा होने जा रहा है. एनएचएआई ने जयपुर से दिल्ली, अजमेर और सीकर जाने वाले प्रमुख नेशनल हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी. रिंग रोड से लेकर जयपुर-किशनगढ़, जयपुर-सीकर और जयपुर-दौसा रूट तक कई टोल प्लाजा इस बढ़ोतरी के दायरे में आए हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर जैसे टोल प्लाजा जो जयपुर-दिल्ली पुराने हाईवे पर पड़ते हैं. इसी के साथ ठीकरिया, बड़गांव, सीतारामपुरा, हिंगौनिया और टाटियावास टोल बूथ पर भी नई दरें लागू होंगी.

अलग-अलग टोल मैनेजमेंट और एनएचएआई से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये बढ़ोतरी 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की गई है. रिंग रोड पर प्राइवेट के अलावा हल्के कॉमर्शियल वाहन चालकों के लिए बढ़ोतरी नहीं की गई. यहां केवल भारी कॉमर्शियल वाहन चालकों के लिए टोल रेटों में 5 से लेकर 20 रुपए तक बढ़ोतरी की है. बढ़ोतरी भले ही मामूली दिखे 5 से 20 रुपए तक लेकिन इसका सीधा असर उन वाहनों पर पड़ेगा, जो रोजाना या लंबी दूरी के लिए इन मार्गों का इस्तेमाल करते हैं हालांकि निजी कार चालकों को फिलहाल राहत दी गई है. टोल दरों में कोई बदलाव उनके लिए नहीं किया गया है, लेकिन कॉमर्शियल और भारी वाहनों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है. यही कारण है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर इसका असर पड़ना तय है, जो आगे चलकर आम लोगों तक भी महंगाई के रूप में पहुंच सकता है.

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सालाना पास में पहले से बढ़ोतरी

इससे पहले एनएचआई कार चालकों के सालाना पास को भी महंगा कर चुका है. 3 हजार रुपए में मिलने वाला पास अब 3075 रुपये में बनेगा, जबकि टोल क्रॉस करने की सीमा वही 200 ट्रिप्स रखी गई है. यानी राहत के नाम पर केवल आंकड़ों का संतुलन, जेब पर दबाव बरकरार. सबसे बड़ा सवाल सुविधाओं को लेकर खड़ा हो रहा है. नियम कहते हैं कि हर 30 से 50 किलोमीटर पर हाईवे पर वे-साइड एमेनिटीज जैसे साफ शौचालय, पीने का पानी और आराम की जगह उपलब्ध होनी चाहिए. लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है. जयपुर-दिल्ली हाईवे पर कई स्थानों पर शौचालय बदहाल स्थिति में हैं. पानी और साफ-सफाई की कमी के चलते खासकर महिला यात्रियों और ट्रक ड्राइवरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब टोल वसूली लगातार बढ़ रही है, तो सुविधाएं क्यों नहीं? हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह बढ़ोतरी केवल जेब पर बोझ नहीं, बल्कि व्यवस्था पर भी सवाल है जहां कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सुविधाएं अब भी अधूरी हैं.

टोल तो बढ़ गया लेकिन सफर अभी भी अधूरा है. सवाल ये नहीं कि 5 या 20 रुपये ज्यादा क्यों देने पड़ेंगे, सवाल ये है कि बदले में मिल क्या रहा है. जब हाईवे पर शौचालय तक बदहाल हों. पीने का पानी और रेस्ट एरिया नदारद हों तो फिर ये बढ़ा हुआ टोल सुविधा का नहीं, मजबूरी का टैक्स लगता है. जेब नहीं, जवाबदेही भी बढ़नी चाहिए वरना ये सफर महंगा ही नहीं, बेअसर भी रहेगा.

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