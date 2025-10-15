Zee Rajasthan
Jaipur: जयपुर के टोंक-फाटक पुलिया बस में लगी आग, अचानक उठने लगा तेज धुंआ

Jaipur News: राजधानी जयपुर के टोंक फाटक पुलिया क्षेत्र में एक पिंक सिटी लो फ्लोर बस में अचानक आग लगी, जिससे बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. 

Published: Oct 15, 2025, 05:14 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 05:14 PM IST

Jaipur: जयपुर के टोंक-फाटक पुलिया बस में लगी आग, अचानक उठने लगा तेज धुंआ

Jaipur News: जयपुर के टोंक फाटक पुलिया क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक पिंक सिटी लो फ्लोर बस में अचानक आग लगने की घटना सामने आई. आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस का इंजन अचानक तेज धुंआ छोड़ने लगा, जिससे ड्राइवर और कंडक्टर ने तुरंत सतर्कता दिखाई और बस को सड़क किनारे रोककर यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा. कुछ ही पलों में बस के पिछले हिस्से में आग की लपटें दिखाई देने लगीं. घटना के समय बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे. बस का इंजन और पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि यह तकनीकी खराबी के चलते हुआ हादसा हो सकता है. जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) की ओर से मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित हैं.

इधर, जैसलमेर बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवहन अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे.
पूरे प्रदेश में बस बोर्ड नियमावली के अनुसार, बसों की सघन जांच के निर्देश दिए. वहीं, चित्तौड़गढ़ DTO सुरेंद्र सिंह गहलोत एवं बस का निरीक्षण करने वाले चित्तौड़गढ़ परिवहन कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नीलाल को निलंबित किया. उल्लेखनीय है कि बस चित्तौड़गढ़ जिले में रजिस्टर्ड है.

बता दें कि बीते दिन यानी 14 अक्टूबर को जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर एक निजी बस में आग लग गई थी, जिसमें 20 लोगों को मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है. शार्ट-सर्किट आगजनी का कारण बताया जा रहा है. ये हादसा जैसलमेर के पास वार म्यूजियम क्षेत्र में हुआ था.
