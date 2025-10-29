Zee Rajasthan
बाघ सामने हो और गाड़ी खराब हो जाए, 30 मिनट तक टूटे हुए ट्रैक पर फंसे लोग, वीडियो हुआ वायरल

Rajasthan Viral Video: राजस्थान में जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के टाइगर सफारी ट्रैक पर एक जीप में सवार पर्यटक बाघ को नजदीक से देखने पहुंचे थे. इसी दौरान ट्रैक के बीचों-बीच गाड़ी अचानक फंस गई. आगे रास्ते में मिट्टी धंस गई थी और बारिश के कारण ट्रैक काफी फिसलन भरा हो गया था.

Ashish chauhan
Edited By Ashish chauhan
Reported By Ashish chauhan
Published: Oct 29, 2025, 02:08 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 02:33 PM IST

बाघ सामने हो और गाड़ी खराब हो जाए, 30 मिनट तक टूटे हुए ट्रैक पर फंसे लोग, वीडियो हुआ वायरल

Jaipur News: राजधानी में स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की टाइगर सफारी एक बार फिर सवालों के घेरे में है. शनिवार को यहां एक बेहद खतरनाक स्थिति तब बन गई जब एक सफारी वाहन खराब ट्रैक पर फंस गया और सामने बाघ मौजूद था. यह पूरी घटना करीब 30 मिनट तक चली, जिसके दौरान पर्यटक दहशत में रहे और अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे.

क्या हुआ नाहरगढ़ टाइगर सफारी में
सूत्रों के अनुसार, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के टाइगर सफारी ट्रैक पर एक जीप में सवार पर्यटक बाघ को नजदीक से देखने पहुंचे थे. इसी दौरान ट्रैक के बीचोंबीच गाड़ी अचानक फंस गई. आगे रास्ते में मिट्टी धंस गई थी और बारिश के कारण ट्रैक काफी फिसलनभरा हो गया था.

इस बीच, सामने बाघ करीब 30 से 40 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया, जिससे सफारी में बैठे सभी पर्यटकों में दहशत फैल गई. गाइड और ड्राइवर ने गाड़ी को निकालने की कई कोशिशें कीं लेकिन नाकाम रहे. करीब आधे घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर दूसरी जीप की मदद से फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला.

पर्यटकों का आरोप
घटना के बाद कुछ पर्यटकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सफारी की गाड़ी टूटी ट्रैक पर बुरी तरह फंसी हुई है और सामने जंगल का इलाका है.

पर्यटकों ने सवाल उठाए कि अगर उस वक्त टाइगर ने हमला कर दिया होता तो हमारी जान की जिम्मेदारी कौन लेता? उन्होंने यह भी कहा कि सफारी ट्रैक की हालत बेहद खराब थी और प्रशासन ने समय रहते उसकी मरम्मत नहीं करवाई. स्थानीय लोगों और वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले ट्रैक की ठीक से मरम्मत कराई जानी चाहिए थी, ताकि इस तरह की घटना से बचा जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

