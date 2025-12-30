Zee Rajasthan
जयपुर में Year-End से पहले पर्यटकों पर चढ़ा वन्यजीव रोमांच का खुमार, 4 दिन में 26 हजार सैलानी

New Year2026: वर्ष 2025 की विदाई पर जयपुर में पर्यटकों का समंदर उमड़ पड़ा है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और झालाना लेपर्ड सफारी में रिकॉर्ड भीड़ पहुंच रही है. पिछले 4 दिनों में 26,000 से अधिक लोगों ने जयपुर के जंगलों में रोमांच का आनंद लिया है.

Published: Dec 30, 2025, 02:33 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 03:50 PM IST

जयपुर में Year-End से पहले पर्यटकों पर चढ़ा वन्यजीव रोमांच का खुमार, 4 दिन में 26 हजार सैलानी

Jaipur Wildlife Safari: साल 2025 की विदाई और नए साल 2026 के आगमन से पहले गुलाबी नगरी 'पर्यटन के महाकुंभ'की गवाह बन रही है.गुलाबी सर्दी और सुहावने मौसम के बीच जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों के साथ-साथ यहां का वन्यजीव पर्यटन (Wildlife Tourism) इस बार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. आलम यह है कि शहर की तमाम लेपर्ड, टाइगर और लॉयन सफारियां पूरी तरह हाउसफुल हो चुकी हैं.

जंगल सफारी का बढ़ता क्रेज
जयपुर के प्राकृतिक जंगलों को निहारने के लिए पर्यटकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है. पिछले 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 26 हजार से अधिक सैलानियों ने वन्यजीवों के बीच समय बिताया है.

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जहां सबसे अधिक 14,187 पर्यटकों ने दस्तक दी. रोमांच के शौकीन 1,186 सैलानियों ने यहां टाइगर और इतने ही लोगों ने लॉयन सफारी का लुत्फ उठाया. अपनी खास पहचान रखने वाले हाथी गांव में 2,503 पर्यटक पहुंचे. जयपुर जू (चिड़ियाघर) जहां 5,310 पर्यटकों ने वन्यजीवों को निहारा.

झालाना और आमागढ़
तेंदुओं (Leopard) के लिए मशहूर झालाना सफारी पार्क,जो लगभग 1978 हेक्टेयर में फैला है, पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है.यहां 743 पर्यटकों ने सफारी की. वहीं, आमागढ़ में 645 और बीड़ पापड़ सफारी में 296 सैलानियों ने प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में विचरण करते देखा.

भव्य स्वागत की तैयारी
राजधानी जयपुर इस समय विदेशी और देसी मेहमानों से गुलजार है. होटल, बाजार और पर्यटन स्थल पूरी तरह भरे हुए हैं. दूर-दूर से आए सैलानी सेल्फी लेकर और वीडियो बनाकर वर्ष 2025 की यादों को संजो रहे हैं. प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुचारू आवागमन के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि नए साल का यह स्वागत हर किसी के लिए यादगार बन सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

