/जयपुर के व्यापारियों की बड़ी मांग! सांसद मंजू शर्मा के सामने रखीं GST से पार्किंग तक की अहम समस्याएं

Jaipur News:राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्री में शुक्रवार को जयपुर सांसद मंजू शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों और शहर के व्यापारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य जयपुर के खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के सामने मौजूद समस्याओं पर चर्चा करना और उनके समाधान के लिए सुझाव एवं मांगपत्र सांसद को सौंपना रहा.

बैठक में जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि महासंघ शहर के हजारों छोटे-बड़े खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करता है. उन्होंने बताया कि जयपुर की अर्थव्यवस्था, रोजगार, पर्यटन और सरकारी राजस्व में पारंपरिक तथा आधुनिक बाजारों का महत्वपूर्ण योगदान है. इसके बावजूद व्यापारियों को वर्तमान समय में जीएसटी से जुड़ी जटिलताओं, यातायात व्यवस्था, पार्किंग की कमी, डिजिटल प्रतिस्पर्धा, आधारभूत सुविधाओं की कमी और विभिन्न नीतिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

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जीएसटी व्यवस्था में कई सुधारों की मांग

महासंघ ने जीएसटी व्यवस्था में कई सुधारों की मांग करते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए. साथ ही जीएसटी पंजीकरण की सीमा 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये करने की मांग रखी गई. व्यापारियों ने यह भी कहा कि तकनीकी या लिपिकीय त्रुटियों के कारण लगने वाली भारी पेनल्टी को समाप्त किया जाए या उसे तर्कसंगत बनाया जाए. इसके अलावा समय-समय पर जीएसटी जागरूकता और प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का सुझाव भी दिया गया.

डिजिटल भुगतान पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए

बैठक में व्यापारियों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से न्यूनतम ब्याज दर पर सरल ऋण उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना का दायरा बढ़ाने तथा सभी पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना, आग, चोरी और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने वाली बीमा योजना का लाभ देने की मांग भी उठाई गई. व्यापार महासंघ ने सांसद मंजू शर्मा से आग्रह किया कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) को जयपुर के व्यापारियों के लिए अधिक प्रभावी बनाया जाए. साथ ही छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं और डिजिटल भुगतान पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए.

व्यापारियों ने स्मार्ट सिटी और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जयपुर के सभी बाजारों के समग्र विकास की मांग भी रखी. प्रमुख बाजारों के पास आधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग बनाने, रामलीला मैदान को स्थायी प्रदर्शनी स्थल के रूप में आवंटित नहीं करने तथा उसे व्यापारियों और आमजन के लिए पार्किंग के रूप में सुरक्षित रखने का सुझाव दिया गया. इसके साथ ही बाजारों में स्वच्छ शौचालय, पेयजल, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया.

महासंघ ने शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर स्पष्ट एवं आकर्षक नाम पट्टिकाएं लगाने, मुख्य बाजारों में लगने वाले साप्ताहिक हटवाड़ों को वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित करने तथा विशेष रूप से संजय बाजार और महेश नगर क्षेत्र में हटवाड़ों का आयोजन नहीं करने की मांग रखी, ताकि व्यापार और यातायात दोनों प्रभावित न हों.

विरासत बाजारों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण पर भी जोर

बैठक में राजधानी के बाजारों की सुरक्षा को लेकर भी कई सुझाव दिए गए. व्यापारियों ने हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित करने, उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ने और रात्रिकालीन पर्यटन को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की. इसके अलावा प्रमुख बाजारों में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने, व्यापारियों को डिजिटल भुगतान एवं ई-गवर्नेंस का प्रशिक्षण देने और पर्यटकों की सुविधा के लिए टूरिस्ट फ्रेंडली मार्केट कॉरिडोर विकसित करने का सुझाव भी दिया गया. प्रमुख बाजारों तक ई-रिक्शा और शटल बस सेवा शुरू करने तथा विरासत बाजारों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया.

जयपुर व्यापार महासंघ ने सरकार से संगठन के लिए भूमि आवंटित कर "राजस्थान व्यापार भवन" के निर्माण की मांग भी रखी. उनका कहना था कि यह भवन राज्य के सभी व्यापारिक संगठनों के लिए साझा मंच का कार्य करेगा, जहां व्यापार, उद्योग, निवेश, रोजगार और राजस्थान के विकास से जुड़े विषयों पर नियमित चर्चा की जा सकेगी. बैठक के अंत में महासंघ ने सांसद मंजू शर्मा से जयपुर के लिए "जयपुर व्यापार और आधारभूत ढांचा मास्टर प्लान" तैयार करने, यातायात एवं पार्किंग का स्थायी समाधान विकसित करने, बाजारों के आधुनिकीकरण और पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा देने वाली आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में प्रभावी पहल करने का आग्रह किया.